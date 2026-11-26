Американските регулатори одобриха плана на SpaceX за изстрелване на един милион сателита за проекта Starmind, който предвижда изграждане на захранвани от слънчева енергия центрове за данни в орбита за нуждите на изкуствения интелект.

Лицензът на Федералната комисия по комуникациите изисква разполагането да започне най-късно до ноември 2033 г., като компанията цели да изстреля първия сателит още догодина.

Решението срещна критики от Amazon, астрономи и еколози заради съмнения за мащаба му, опасения за нощното небе и рискове от космически отпадъци и сблъсъци в ниска орбита.

Американските регулатори дадоха зелена светлина на SpaceX да изстреля един милион сателита в околоземна орбита, за да изгради центрове за данни в космоса – първото по рода си подобно одобрение.

Компанията, собственост на Илон Мъск, иска да използва слънчевата светлина за захранване на сателити, които ще обработват данни за изкуствен интелект (ИИ) и ще изпращат резултатите обратно на Земята, съобщава Би Би Си (BBC).

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Федералната комисия по комуникациите (FCC) заяви в сряда, че проектът, известен като Starmind, ще „подкрепи процъфтяващата американска икономика на суперинтелекта“.

Конкурентната фирма Amazon обаче го разкритикува като „високопарна амбиция, а не реален план“, а астрономи в САЩ заявиха, че той „значително ще подкопае“ способността на обществото да изучава и наблюдава нощното небе.

На Земята има нарастваща съпротива срещу центровете за данни, включително в САЩ, където според експерти те са били фактор за тежките загуби на републиканците на междинните избори.

SpaceX вярва, че „орбиталните центрове за данни“ са най-рентабилният и енергийно ефективен начин за посрещане на нарастващото търсене на изчислителна мощност за изкуствен интелект, което надхвърля „наземните възможности“.

Председателят на FCC Брендан Кар заяви в изявление, че проектът „отваря смел нов хоризонт за изчислителната инфраструктура, необходима за захранване на американското лидерство и растеж“. „Това е видът американска изобретателност, който може да обедини силните ни страни в космоса и напредналите технологии, да укрепи икономическото ни лидерство и да разшири просперитета тук, у дома“, каза Кар.

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В отговор на съобщението Мъск написа в X: „Оценявам го високо. Това ще бъде огромен актив за Америка и света“.

Съгласно лиценза на FCC разполагането на сателитите трябва да започне не по-късно от ноември 2033 г. От SpaceX ще се изисква да е разположила 10% от тях до ноември 2035 г., като делът им трябва да нарасне до 50% до ноември 2038 г.

Компанията вече заяви, че иска да изстреля първия си сателит Starmind през следващата година.

Не е ясно дали действително ще бъдат изстреляни един милион сателита, или SpaceX е поискала одобрение за по-голям брой, отколкото ще използва.

Подобно на настоящата мрежа Starlink на SpaceX, която осигурява високоскоростен интернет чрез повече от 10 000 сателита, сателитите на Starmind ще оперират в ниска околоземна орбита на височина между 500 и 2000 км. Сателитите на Starmind ще комуникират с тези на Starlink и след това ще препредават данните към Земята.

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В интервю за предаването Today по радио BBC Radio Four проф. сър Мартин Суитинг, основател и изпълнителен председател на Surrey Satellite Technology Ltd., заяви, че макар идеята за центрове за данни в космоса да изглежда „технически осъществима“, тепърва трябва да се анализира дали тя „има смисъл в голям мащаб“.

Той добави, че способността да се получават данни от мрежата от сателити ще зависи от възможността да се използват лазерни връзки от Земята към тях. „Това все още не е усъвършенствано до ниво, на което да може да поддържа огромните количества данни, които вероятно ще се прехвърлят в двете посоки“, каза той.

Междувременно Американското астрономическо дружество (AAS) заяви, че е „обезсърчено и обезпокоено“ от решението. Оттам посочиха, че предложеното съзвездие ще „подкопае значително десетилетия федерални инвестиции в астрономически съоръжения“, както и „способността на астрономите и обществеността да се наслаждават на нощното небе и да го изучават“.

Дружеството отбеляза, че съзвездието „включва по-големи (и следователно по-ярки) и по-многобройни обекти“, което означава, че сателитите ще „се виждат като изключително ярки обекти за по-дълги периоди в нощното небе“.

„Драстичното увеличаване на сателитите в космоса има пряко въздействие върху ежедневието на хората, както и върху бъдещето на нашата планета“, заяви в изявление Ян Хаселман, старши адвокат в неправителствената организация Earthjustice.

Концепцията за орбитални центрове за данни се проучва и от други компании, включително Google и Blue Origin, и се представя като по-екологична алтернатива на традиционните центрове, които изискват огромни количества енергия за работа и вода за охлаждане.

Непрекъснато нарастващото използване на изчисления с изкуствен интелект доведе до масивно увеличение на количеството данни, които трябва да се съхраняват и обработват по света. Продължават да се строят нови съоръжения, но става все по-трудно да се намерят места за тях. Центровете за данни са големи и обширни, използват огромни количества енергия и вода за охлаждане и все повече местни жители не искат те да бъдат строени в близост до тях.

Експерт по-рано заяви пред Би Би Си, че изстрелването на хардуер в орбита остава скъпо, а инфраструктурата за неговата защита, охлаждане и захранване може да бъде сложна, докато нарастващото количество космически отпадъци излага физическия хардуер на риск.

Отделно друг експерт предупреди, че нарастващият брой апарати в ниска орбита увеличава вероятността от сблъсъци между обекти, което може да повреди машините или да изпрати отломки обратно към Земята.

Starlink беше обвинена в създаване на задръствания в космоса - нещо, което Мъск отрича. Той също така отхвърли твърденията, че неговите сателити заемат твърде много място и изтласкват конкурентите.

Космическите амбиции на Илон Мъск

Основана през 2002 г., SpaceX превърна Илон Мъск в ключова фигура в съвременната космонавтика, след като компанията промени икономиката на космическите полети чрез повторно използваеми ракети. Ракетите Falcon 9 и Falcon Heavy значително намалиха разходите за извеждане на полезен товар в орбита и позволиха на SpaceX да доминира световния пазар за космически изстрелвания. Чрез програмата Commercial Crew компанията осигури на НАСА независим транспорт на астронавти до Международната космическа станция, слагайки край на продължилата години зависимост на САЩ от руските кораби „Союз“.

Паралелно с това SpaceX развива мрежата за сателитен интернет Starlink, която осигурява широколентова връзка в отдалечени и конфликтни райони по света, включително на морски и въздушни платформи. В основата на дългосрочната визия на Мъск стои системата Starship – най-голямата и мощна ракета носител, проектирана да бъде изцяло многократно използваема. Starship е ключов елемент от плановете за завръщане на хора на Луната по програмата „Артемида“ на НАСА, където ще служи като лунен спускаем апарат.

Крайната цел, която Мъск многократно формулира, е превръщането на човечеството в мултипланетен вид чрез изграждането на самоподдържащ се град на Марс. Според него колонизирането на Червената планета е жизненоважно за дългосрочното оцеляване на цивилизацията при евентуални глобални катастрофи на Земята. Постигането на тази цел изисква извеждането на огромни количества товари в орбита, дозареждане на космически кораби с гориво в космоса и провеждането на стотици или хиляди полети.

Освен транспортните си амбиции Мъск разглежда космоса и като платформа за глобални комуникации, наблюдение и нови индустрии, които да подкрепят икономиката на Земята. Връзката между космическите му начинания и другите му компании става все по-видима, тъй като изкуственият интелект, роботиката и сателитната инфраструктура се допълват взаимно. Сателитните мрежи могат да осигуряват свързаност за автономни системи и устройства на компанията Tesla, докато нуждите от изчислителна мощност на xAI стимулират търсенето на мащабна енергийна и технологична инфраструктура.

Наред с комерсиалните успехи космическите планове на Мъск пораждат и сериозни регулаторни, екологични и геополитически въпроси. Международни организации и конкуренти следят отблизо влиянието на огромните сателитни съзвездия върху радиочестотния спектър, космическата безопасност и натрупването на орбитални отломки. В същото време държавни агенции в САЩ и Европа разчитат на SpaceX за критични мисии в областта на отбраната, разузнаването и научните изследвания. Така космическата стратегия на Мъск съчетава дългосрочна идеологическа цел за междупланетна експанзия с прагматичен бизнес модел в ниска околоземна орбита.