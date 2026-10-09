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Пламен Абровски разкри има ли повод за притеснение около търговията със зърно по Черно море

Министърът на земеделието увери, че пристанищата във Варна и Бургас работят спокойно и няма нужда от извънредни мерки

9 октомври 2026, 11:41
Пламен Абровски разкри има ли повод за притеснение около търговията със зърно по Черно море
Източник: БГНЕС
  • Търговията със зърно по Черно море е спокойна.
  • Подготвя се подкрепа за гроздопроизводителите - в районите на Хасково и Свиленград вече е започнало изкупуването на продукцията.
  • Основният проблем при гроздето е цената, а не търсенето - държавата не може да се намесва пряко в ценообразуването, посочи министърът.

Няма нищо притеснително за търговията със зърно по Черно море. Няма отказани кораби за и от България. Това каза пред журналисти в Пловдив министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той посочи, че в комуникация с председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите е уверен, че ситуацията е спокойна. 

Нямаме данни да има проблеми, за момента ситуацията по отношение на пристанищата във Варна и Бургас е спокойна, каза Абровски. По думите му няма нужда от извънредни мерки по отношение на търговията по Черно море. 

По отношение на проблема с реализацията на продукцията на гроздопроизводителите министърът коментира, че вече е подготвен пакет за подпомагане. В района на Хасково и Свиленград е започнало изкупуване на продукцията и доколкото разбирам, всичко е въпрос на цена, а не на търсене, каза Абровски. Той подчерта, че държавата не може да се меси в ценообразуването, тъй като сме пазарна икономика.

Министър Абровски ще вземе участие в дискусионен форум на тема „Бъдещето на българското земеделие - политики, конкурентоспособност и устойчивост“, част от земеделското изложение „Даровете на Тракия“. 

Източник: БТА, Ирина Шопова    
Пламен Абровски търговия зърно Черно море
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