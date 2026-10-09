Пламен Абровски разкри има ли повод за притеснение около търговията със зърно по Черно море

Търговията със зърно по Черно море е спокойна.

Подготвя се подкрепа за гроздопроизводителите - в районите на Хасково и Свиленград вече е започнало изкупуването на продукцията.

Основният проблем при гроздето е цената, а не търсенето - държавата не може да се намесва пряко в ценообразуването, посочи министърът.

Няма нищо притеснително за търговията със зърно по Черно море. Няма отказани кораби за и от България. Това каза пред журналисти в Пловдив министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той посочи, че в комуникация с председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите е уверен, че ситуацията е спокойна.

Нямаме данни да има проблеми, за момента ситуацията по отношение на пристанищата във Варна и Бургас е спокойна, каза Абровски. По думите му няма нужда от извънредни мерки по отношение на търговията по Черно море.

По отношение на проблема с реализацията на продукцията на гроздопроизводителите министърът коментира, че вече е подготвен пакет за подпомагане. В района на Хасково и Свиленград е започнало изкупуване на продукцията и доколкото разбирам, всичко е въпрос на цена, а не на търсене, каза Абровски. Той подчерта, че държавата не може да се меси в ценообразуването, тъй като сме пазарна икономика.

Министър Абровски ще вземе участие в дискусионен форум на тема „Бъдещето на българското земеделие - политики, конкурентоспособност и устойчивост“, част от земеделското изложение „Даровете на Тракия“.