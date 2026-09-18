Шест от 10 гърци плащат сметките си с кредити

В се повече домакинства в Гърция разчитат на кредит, за да покриват текущите си сметки.

60% от гърците са вземали пари назаем или са използвали кредитна карта, за да платят сметки през последните шест месеца, показва European Consumer Payment Report 2026 на Intrum. За Европа средното ниво е 56%.

Проучването е проведено сред 20 000 души в 20 европейски държави, като във всяка страна са анкетирани по 1000 души. Данните са събрани между 9 юли и 20 август 2026 г.

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Все повече хора плащат сметки със заем

Тенденцията не е само гръцка.

В цяла Европа 56% от потребителите казват, че поне веднъж през последните шест месеца са взели пари назаем или са използвали кредитна карта, за да покрият сметки. Година по-рано делът им е бил 45%.

В Гърция делът е още по-висок - 60%.

Тук не става дума непременно за банков заем. В показателя влизат както вземането на пари назаем, така и плащането на сметки с кредитна карта.

37% са закъснявали със сметка

Проблем има и с навременното плащане.

37% от анкетираните в Гърция казват, че през последните 12 месеца са закъснели с плащането на поне една сметка.

Средното ниво за Европа е 29%.

Така Гърция остава над средното европейско ниво както при използването на кредит за текущи плащания, така и при просрочените сметки.

Почти половината вече използват „купи сега, плати по-късно“

Друг знак за промяната във финансовото поведение е разпространението на услугите Buy Now, Pay Later - „купи сега, плати по-късно“.

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47% от гърците са използвали такава услуга през последните 12 месеца. За Европа делът е 40%.

Най-честата причина е желанието покупката да не бъде платена наведнъж.

42% от гръцките потребители на такива услуги казват, че ги използват именно за да избегнат незабавното плащане на цялата сума. Други 24% посочват допълнителни стимули като програми за лоялност и награди.

Отложеното плащане вече влияе и къде пазаруват

Гъвкавото плащане започва да влияе и върху избора на магазин.

48% от гърците казват, че е по-вероятно да купят от търговец, който предлага възможност за „купи сега, плати по-късно“.

Това показва, че разсрочването вече не се използва само при големи покупки, а се превръща в част от ежедневното управление на семейния бюджет.

Социалните мрежи също водят до дългове

Проучването отчита и по-необичаен фактор.

16% от гърците казват, че натискът от начина на живот, показван в социалните мрежи, ги е накарал да натрупат дългове.

Делът остава без промяна спрямо 2025 г.

AI влиза и в личните финанси

Гърците използват все по-често и изкуствен интелект при управлението на парите си.

37% казват, че са добре запознати с използването на инструменти като ChatGPT за разбиране на финансови понятия и условия, а 41% биха се чувствали комфортно да използват дигитален асистент при проблем с плащане или за изготвяне на план за погасяване.

В същото време почти половината - 49% - казват, че биха имали повече доверие на изкуствен интелект, ако знаят, че при нужда могат да се обърнат и към човек.

Данните на Intrum очертават една и съща тенденция както в Гърция, така и в Европа - домакинствата все още успяват да покриват разходите си, но все по-често го правят с помощта на кредит, отложено плащане и други гъвкави финансови инструменти.