П очти два милиона жители, хиляди сгради, инфраструктура, която от години се задъхва под напора на постоянното разрастване – това е София, каквато я познаваме днес. Как обаче някогашното ориенталско селище се превръща в столица? И какви тайни крие стара София? Журналистът Ани Салич и операторите Росен Илиев и Кирил Тасев търсят отговорите в „Темата на NOVA” тази седмица.

Архивите разказват, че градът е основан от древни келтски племена серди, които преди 2300 години дошли на Балканския полуостров. През вековете градът се променял и разраствал. За да достигне до 12 хиляди жители в зората на Третото българско царство в края на XIX век. Как обаче новоизбраната столица успява само за няколко десетилетия да се превърне в модерен тогава европейски град, наричан „Малката Виена”? И какво е останало днес от старата бляскава София? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Красимир Николаев.

Гледайте „Непознатата столица“ в „Темата на NOVA“ на 19 септември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.