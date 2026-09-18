Любопитно

„Непознатата столица“ в „Темата на NOVA”

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

18 септември 2026, 13:11
Ани Салич
Ани Салич   
Източник: NOVA

П очти два милиона жители, хиляди сгради, инфраструктура, която от години се задъхва под напора на постоянното разрастване – това е София, каквато я познаваме днес. Как обаче някогашното ориенталско селище се превръща в столица? И какви тайни крие стара София? Журналистът Ани Салич и операторите Росен Илиев и Кирил Тасев търсят отговорите в „Темата на NOVA” тази седмица.

Архивите разказват, че градът е основан от древни келтски племена серди, които преди 2300 години дошли на Балканския полуостров. През вековете градът се променял и разраствал. За да достигне до 12 хиляди жители в зората на Третото българско царство в края на XIX век. Как обаче новоизбраната столица успява само за няколко десетилетия да се превърне в модерен тогава европейски град, наричан „Малката Виена”? И какво е останало днес от старата бляскава София? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Красимир Николаев.

Гледайте „Непознатата столица“ в „Темата на NOVA“ на 19 септември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

София Темата на NOVA История на София Стара София Непознатата столица Ани Салич Малката Виена Архитектура Документална поредица Сердика
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
МОН предлага карта за личностно развитие на ученика

МОН предлага карта за личностно развитие на ученика

Хутите удариха италиански самолет в Саудитска Арабия

Хутите удариха италиански самолет в Саудитска Арабия

ООН: Смъртоносният удар на САЩ върху иранско училище може да е военно престъпление

ООН: Смъртоносният удар на САЩ върху иранско училище може да е военно престъпление

Посочиха най-харизматичните зодии: Ето кои привличат всички погледи

Посочиха най-харизматичните зодии: Ето кои привличат всички погледи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да социализирам малко коте

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 2 дни
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 2 дни
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 2 дни
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ученик, фен на насилието, уби съученици в училище във Филипините

Ученик, фен на насилието, уби съученици в училище във Филипините

Свят Преди 20 минути

Стрелецът е бил „част от онлайн група, посветена на истински престъпления“

Горанов призна, че е отдавал помещение под наем на пътна фирма

Горанов призна, че е отдавал помещение под наем на пътна фирма

България Преди 25 минути

Всичко е декларирано надлежно, заяви бившия финансов министър

Омбудсманът Велислава Делчева

Омбудсманът предлага по-ясни правила при потребителските кредити

Парите ни Преди 1 час

Сред предложенията са ограничения при просрочие, по-ясна информация за клиентите и допълнителни мерки при затруднения с плащането

НЗОК ще плаща 4 процедури при зъболекар годишно

НЗОК ще плаща 4 процедури при зъболекар годишно

България Преди 1 час

Пакетите за пълнолетни и деца се изравняват по броя на дейностите, обясни председателят на Българския зъболекарски съюз

ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 15 се завръща с богата програма от атрактивни циркови спектакли,безплатни концерти, работилници и специални събития

ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 15 се завръща с богата програма от атрактивни циркови спектакли,безплатни концерти, работилници и специални събития

Любопитно Преди 1 час

ДБ скочи срещу кабинета: "Само приказки и добри намерения"

ДБ скочи срещу кабинета: "Само приказки и добри намерения"

България Преди 1 час

Ивайло Мирчев настоя президентът да свика КСНС, Божидар Божанов критикува действията срещу корупцията, а Владислав Панев предупреди за липса на бюджетни буфери

Асен Василев: Мерките за горивата са „капково напояване“

Асен Василев: Мерките за горивата са „капково напояване“

България Преди 1 час

Лидерът на „Продължаваме промяната“ определи като недостатъчни помощите за домакинствата и подкрепата за земеделците

Шест от 10 гърци плащат сметките си с кредити

Шест от 10 гърци плащат сметките си с кредити

БезГранично Преди 1 час

37% са закъснявали с поне една сметка, а почти половината използват „купи сега, плати по-късно“

Мода, лукс и гейминг: FashionTV идва на BEGE 2026

Мода, лукс и гейминг: FashionTV идва на BEGE 2026

Преди 2 часа

евро пари

Край на автоматичната формула за минималната заплата: Депутатите приеха нов механизъм

Парите ни Преди 2 часа

Промените минаха на първо четене след остър спор в пленарната зала, а за 2027 г. окончателният размер още не е определен

Ким Кардашиян

Ким Кардашиян разкри страшна диагноза, свързана с трагичната смърт на баща ѝ

Любопитно Преди 2 часа

Здравословният проблем на звездата предизвика емоционална реакция заради историята на заболяването на баща ѝ

Случаят "Петрохан": Повдигнаха обвинение срещу бивш министър

Случаят "Петрохан": Повдигнаха обвинение срещу бивш министър

България Преди 2 часа

Според прокуратурата той е превишил правомощията си

„Имам малко дете, което има нужда от мен“: Симона Радева поиска по-лека присъда

„Имам малко дете, което има нужда от мен“: Симона Радева поиска по-лека присъда

България Преди 3 часа

Апелативният съд ще се произнесе по искането ѝ за възобновяване на делото и спиране на изпълнението на 3 години и 6 месеца затвор

Професор Йошуа Бенжио

Идва ли COVID моментът за AI? „Кръстникът“ на AI призовава за спешни мерки

Свят Преди 3 часа

„Помислете колко бързо се задействаха правителствата след началото на пандемията, когато осъзнаха, че обществената безопасност, тяхното бъдеще и демокрацията са в опасност. Може да се очаква те да действат бързо. Така че мисля, че се приближаваме до тази точка“

ГЕРБ-СДС с критики към мерките за горивата: „Инфлационният чек“ не е добре насочен

ГЕРБ-СДС с критики към мерките за горивата: „Инфлационният чек“ не е добре насочен

България Преди 3 часа

Теменужка Петкова и депутати от партията поставиха под въпрос ефекта от пакета на правителството за ограничаване на поскъпването

Пътник без билет нападна шофьор на автобус във Варна

Пътник без билет нападна шофьор на автобус във Варна

България Преди 3 часа

Мъжът отправил заплахи и нанесъл удари на водача

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Певецът Вениамин отвори магазин за японски палачинки

Edna.bg

Непоказвани картини на Клод Моне отиват на търг

Edna.bg

МОН въвежда специалисти по личностно развитие и карта на ученика, за да подобри дисциплината в училищата

Nova.bg

Повдигнаха обвинение срещу бивш министър по случая "Петрохан"

Nova.bg