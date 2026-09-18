България

Асен Василев: Мерките за горивата са „капково напояване“

Лидерът на „Продължаваме промяната“ определи като недостатъчни помощите за домакинствата и подкрепата за земеделците

Василена Василева Василена Василева

18 септември 2026, 14:03
Асен Василев: Мерките за горивата са „капково напояване“
Източник: БТА

М ерките на правителството заради високите цени на горивата са напълно недостатъчни и представляват „капково напояване“, заяви председателят на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев пред журналисти в парламента.

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Коментарът му идва, след като правителството представи пакет от мерки на стойност над 300 млн. евро заради поскъпването на горивата. Сред предложенията са еднократна помощ от 50 евро за хора и семейства с ниски доходи, премахване на акциза върху пропан-бутана и финансова подкрепа за транспорта и земеделските производители.

  • Критики към помощта за домакинствата

Според Василев около 100 млн. евро са предвидени за едри зърнопроизводители.

„Тези пари просто ще им подобрят печалбата“, коментира той, като посочи, че производителите ще продължат да продават продукцията си на международни цени.

Бившият финансов министър критикува и предвидената еднократна помощ от 50 евро за хората с ниски доходи. Според него подкрепата е насочена към ограничен брой домакинства, докато останалите граждани няма да получат директна компенсация.

Правителството обяви, че помощта ще бъде насочена към лица и семейства с доходи под линията на бедност.

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  • Василев: Намаляването на акциза е най-адекватната мярка

Според Асен Василев предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана е „може би най-адекватното“, но той постави под въпрос скоростта, с която мярката ще даде резултат.

„Тати ще ми купи колело, ама друг път“, коментира Василев, като посочи необходимостта мярката да бъде нотифицирана от Европейската комисия.

Правителството представи премахването на акциза върху пропан-бутана като една от мерките за ограничаване на ефекта от високите цени на горивата.

  • Критики и за мерките за сигурност

Василев коментира и обявените от правителството мерки за националната сигурност.

По думите му те идват два месеца след началото на инцидентите с дронове на българска територия. Според него правителството е направило анализ на ситуацията, но действията са закъснели.

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„Крайно време е да започнат да се предприемат действия и те да защитават интересите на българските граждани, бизнес, не само на едрите олигарси“, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“.

Василев каза още, че според него настоящият пакет от мерки няма да помогне достатъчно на малкия и средния бизнес. Той определи като прекомерно насочването на значителна част от помощите към ограничен кръг големи компании.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Нелли Желева    
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