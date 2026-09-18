Ким Кардашиян разкри страшна диагноза, свързана с трагичната смърт на баща ѝ

Ким Кардашиян разкрива, че е диагностицирана с езофагит - възпаление на хранопровода; трейлърът я показва и в болница, но не уточнява тежестта на състоянието.

Заболяването предизвиква тревога заради смъртта на баща ѝ Робърт Кардашиян от рак на хранопровода през 2003 г., но езофагитът и ракът на хранопровода са различни заболявания.

Ким и семейството ѝ са свързани с медицинския център на UCLA, носещ името на баща ѝ и посветен на здравето на хранопровода; осмият сезон на „The Kardashians“ започва на 8 октомври.

Ким Кардашиян е изправена пред здравословен проблем, предаде People .

В наскоро публикувания трейлър за осмия сезон на „The Kardashians“ майката на четири деца споделя, че има „нещо, наречено езофагит“.

Според клиниката „Майо“ езофагитът представлява „подуване и раздразнение, наречено възпаление, на тъканите, които покриват хранопровода. Хранопроводът е мускулната тръба, която пренася храната и напитките от устата до стомаха“. Диагнозата се поставя чрез различни изследвания, включително ендоскопия, при която в гърлото и хранопровода се вкарва тръба с камера.

В друг кадър от трейлъра Ким е показана да лежи в болнично легло, облечена в болнична престилка, докато човек извън кадър я пита: „Баща ти... нали не почина от това?“

Бащата на Ким, Робърт Кардашиян, почина от рак на хранопровода през 2003 г., когато беше на 59 години.

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В отделно интервю майка ѝ Крис Дженър казва: „Не мога, това ме кара да плача.“

Езофагитът и ракът на хранопровода обаче не са едно и също заболяване.

Според Отделението по гастроентерология на Вашингтонския университет хроничният езофагит е „много разпространен“ и може да бъде причинен от киселинен рефлукс. Отделението отбелязва, че при един на всеки 10 пациенти с рефлукс може да се развие хранопровод на Барет, състояние, при което „нормалната лигавица на хранопровода се заменя с такава, която е предразположена към развитие на рак“.

Kim Kardashian had a health scare related to father Robert’s death, as shown in the new trailer for ‘The Kardashians.’ https://t.co/ZNM2hOdiR5 — Entertainment Weekly (@EW) September 17, 2026

Трейлърът не уточнява колко тежък е езофагитът на Ким, но в друг кадър тя е показана да плаче.

През годините след преждевременната смърт на Робърт дъщерите му са говорили публично за заболяването. През 2019 г. Ким, заедно с Крис, Кортни Кардашиян, Клоуи Кардашиян, Кендъл Дженър и други членове на разширеното семейство Кардашиян-Дженър, помогнаха за откриването на медицинския център „Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health“ към Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA).

„Имам приятели, които насочих към центъра „Robert G. Kardashian“, и той спаси живота им“, сподели Ким през 2024 г. по повод петата годишнина от основаването на центъра. „Това ме кара да се гордея, когато ги чувам да са толкова благодарни, че са открили място, посветено на единственото нещо, което би могло да им помогне.“

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В епизод на „The Kardashians“ от 2025 г. Ким заяви, че смята, че центърът би бил повод за гордост за покойния ѝ баща.

„Има няколко неща в живота, с които татко би бил наистина горд с нас, и това определено е едно от тях. Не успяхме да спасим живота му с помощта на тези нови технологии и достъпа до тези лекари, но сега можем да помогнем да бъдат спасени животите на други хора“, каза тя в изповедалня пред камерата.

Това не е първият път, в който Ким говори за здравето си в семейното риалити шоу. През 2025 г. тя сподели, че лекар е открил „малка аневризма“ в мозъка ѝ, която според нея е била причинена от стрес.

В крайна сметка обаче тя е получила медицинско разрешение, както беше показано в шоуто на Hulu.

Осмият сезон на „The Kardashians“ ще има премиера в Hulu на 8 октомври.