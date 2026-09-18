България

Румен Радев свика Съвета за сигурност: България очаква повече от 10 антидрон системи по механизма SAFE

Премиерът събра на „Дондуков“ 1 министрите и ръководителите на службите

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 26 минути / 18 септември 2026, 06:52
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П ремиерът Румен Радев свика Съвета по сигурността към Министерския съвет. След проведеното заседание Министерството на отбраната представи доклад за това. 

„Определено има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи и за изграждане на системи за видеонаблюдение и охрана - т.е. модернизиране на охраната", коментира министърът на отбраната Димитър Стоянов след проведената среща в Министерския съвет.

Той посочи още, че МО е предприело мерки за законови промени за противодействие на дронове, които навлизат във въздушното пространство на България.

Стоянов отбеляза, че се водят преговори с фирмата, която е водеща по офертите, подадени по механизма SAFE. Очакванията там са за доставка на повече от 10 антидрон системи за страната ни. Целта е до края на годината да има сключени договори, а през 2027 г. да бъдат доставени. Въпросните системи ще бъдат разположени във военните формирования.

Стоянов каза, че е необходимо допълнително финансиране за тези антидрон системи и очаква съдействие от финансовото министерство.   

Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че са установени сериозни дефицити по отношение на сигурността на обектите от критичната инфраструктура при проверка на мерките за защита.

„Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяват с такива системи“, заяви Демерджиев.

По думите му при избора на системите ще се отчита конкретната среда, в която се намира всеки обект, както и начинът, по който те трябва да действат.

Демерджиев съобщи още, че се обсъжда координация с Министерството на отбраната при осигуряването на антидрон системи.

„Полагаме усилия да се снабдим с такива системи и да ги разположим основно на морската и на българо-турската граница. Даже имаме такива, които поетапно се доставят“, обясни той.

Инцидентите във военните складове 

На Съвета за национална сигурност е обсъдено и състоянието на складовете и производствените бази за боеприпаси и взривни вещества. По тези обекти предстоят подробни проверки от МВР и ДАНС, заяви Демерджиев. Двете институции ще обследват обектите и ще дадат конкретни предписания за необходимото ниво на защита. Предприети са и допълнителни мерки за сигурност около базите.

„Със заповед на главния секретар на МВР са разпоредени действия в системата за осигуряване на полицейско патрулиране около обектите. Ще бъде разположена допълнителна охрана“, каза вътрешният министър, цитиран от NOVA.

Мерките ще бъдат в сила до края на годината. В края на 2026 г. ще бъде направен анализ дали е необходимо те да се удължат или променят.

Продължава и разследването на двата инцидента в обекти на „ЕМКО“.

„На този етап не мога да споделя подробности по разследването“, каза Демерджиев.

По думите му проверките са установили проблеми както при начина на съхранение на взривните вещества, така и при мерките за защита на обектите.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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