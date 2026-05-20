Бившата полицайка Симона Радева помоли да бъде оправдана

С офийският градски съд ще вземе решение в срок по делото срещу Симона Радева. Това стана ясно на днешното заседание.

Тя беше осъдена от Софийския районен съд на пет години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа с две жертви на 5 юли 2022 г. Радева трябва да изтърпи наказанието си ефективно.

Според адвокат Марио Найденов, защитник на Радева, има несъответствия в решението на по-долната инстанция. Също така, по неговите думи, Софийският районен съд не е взел предвид някои свидетелски показания. Той допълни, че в тогавашния момент Радева е нямало как да предположи, че Семерджиев е участвал в катастрофа.

Найденов призова съда да признае Радева за невиновна, защото, според него, присъдата на по-долната инстанция е постановена само на база предположения.

Прокурорът по делото каза, че присъдата е законосъобразна и помоли съдебният състав да я потвърди.

В последната си дума пред съда Радева помоли да бъде оправдана.