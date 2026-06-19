България

Симона Радева влиза в затвора за укриването на Георги Семерджиев

Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест

19 юни 2026, 14:14
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С офийският градски съд осъди на 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ Симона Радева, подсъдима за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно „ефективно“ при първоначален „общ режим“.

(Във видеото: Майката на Симона Радева пред съда: Дъщеря ми е видяла катастрофата и е спряла да помогне)

Бившата полицайка Симона Радева помоли да бъде оправдана

Съдът прие, че Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев, съзнавала е общественоопасния характер на деянието, предвиждала е и настъпването на общественоопасните последици.

Какво наказание грози полицайката, помогнала на Семерджиев, ако вината ѝ се докаже

Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

Припомняме, че бившата полицейска служителка Симона Радева е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофа, която отне живота на две млади жени на софийския бул. "Черни връх", поиска от Софийския градски съд да бъде оправдана.​

Самият Семерджиев вече изтърпява постановената от три съдебни инстанции 20-годишна присъда за смъртта на Хариет Стефанович и Христина Дилева.  

Той бе признат за 5 престъпления. 

Името на Семерджиев стана известно покрай жестоката катастрофа на столичния булевард "Черни връх", която отне живота на две млади жени през 2022 г. Тогава той съзнателно е използвал неистински официален документ - международно свидетелство за управление на МПС, шофирал е след употреба на метамфетамин, след което е избягал от местопроизшествието.

През юли 2024 г. прокуратурата даде на съд и вече бившата полицайка Симона Радева с обвинение, че му е помогнала да се укрие, за да осуети наказателното преследване срещу него.

Според държавното обвинение Радева, в качеството си на младши инспектор в Първо районно управление на СДВР, е осигурила метална стълба, с която подсъдимият се е изкачил до терасата на жилището си, за да се укрие веднага след сблъсъка.

 

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