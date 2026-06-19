Симона Радева влиза в затвора за укриването на Георги Семерджиев

С офийският градски съд осъди на 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ Симона Радева, подсъдима за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно „ефективно“ при първоначален „общ режим“.
(Във видеото: Майката на Симона Радева пред съда: Дъщеря ми е видяла катастрофата и е спряла да помогне)
Бившата полицайка Симона Радева помоли да бъде оправдана
Съдът прие, че Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев, съзнавала е общественоопасния характер на деянието, предвиждала е и настъпването на общественоопасните последици.
Какво наказание грози полицайката, помогнала на Семерджиев, ако вината ѝ се докаже
Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.
Припомняме, че бившата полицейска служителка Симона Радева е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофа, която отне живота на две млади жени на софийския бул. "Черни връх", поиска от Софийския градски съд да бъде оправдана.
Самият Семерджиев вече изтърпява постановената от три съдебни инстанции 20-годишна присъда за смъртта на Хариет Стефанович и Христина Дилева.
Той бе признат за 5 престъпления.
Името на Семерджиев стана известно покрай жестоката катастрофа на столичния булевард "Черни връх", която отне живота на две млади жени през 2022 г. Тогава той съзнателно е използвал неистински официален документ - международно свидетелство за управление на МПС, шофирал е след употреба на метамфетамин, след което е избягал от местопроизшествието.
През юли 2024 г. прокуратурата даде на съд и вече бившата полицайка Симона Радева с обвинение, че му е помогнала да се укрие, за да осуети наказателното преследване срещу него.
Според държавното обвинение Радева, в качеството си на младши инспектор в Първо районно управление на СДВР, е осигурила метална стълба, с която подсъдимият се е изкачил до терасата на жилището си, за да се укрие веднага след сблъсъка.