Пътник без билет нападна шофьор на автобус във Варна

36-годишен мъж от София, известен на органите на реда, е задържан след конфликт с водач на автобус от градския транспорт във Варна.

Инцидентът станал в четвъртък сутринта.

Мъжът бил установен като нередовен пътник. След направената му забележка той влязъл в пререкание с шофьора, отправил към него заплахи, а впоследствие му нанесъл и удари по ръцете.

Служители на Трето районно управление се намесили и предотвратили по-нататъшното разрастване на конфликта, предава NOVA.

Заради хулиганските му действия срещу мъжа е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.