България

Пътник без билет нападна шофьор на автобус във Варна

Мъжът отправил заплахи и нанесъл удари на водача

Василена Василева Василена Василева

18 септември 2026, 12:13
Пътник без билет нападна шофьор на автобус във Варна
Източник: iStock Photos/Getty Images

36-годишен мъж от София, известен на органите на реда, е задържан след конфликт с водач на автобус от градския транспорт във Варна.

Инцидентът станал в четвъртък сутринта.

Мъжът бил установен като нередовен пътник. След направената му забележка той влязъл в пререкание с шофьора, отправил към него заплахи, а впоследствие му нанесъл и удари по ръцете.

Служители на Трето районно управление се намесили и предотвратили по-нататъшното разрастване на конфликта, предава NOVA.

Заради хулиганските му действия срещу мъжа е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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