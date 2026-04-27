Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

С офийският градски съд отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева. Тя е обвинена в укриване на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 г.

Според обвинението във фаталната нощ Радева е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и е влязъл през прозореца в жилището си, след като не е успял да намери ключовете от апартамента.

На първа инстанция Софийският районен съд осъди Радева на пет години затвор.

Днес тя поиска делото пред втората инстанция да бъде отложено, защото нейните защитници Марио Найденов и Ивайло Найденов не могат да присъстват на заседанието.

Случаят е свързан с катастрофата, причинена от Георги Семерджиев в центъра на София през лятото на 2022 г., която предизвика силен обществен отзвук. При инцидента автомобил, управляван с висока скорост, преминава през кръстовище и се удря, като загиват две млади жени.

Разследването установи, че Семерджиев е шофирал без валидна шофьорска книжка и с фалшиви регистрационни табели. Случаят постави въпроси за контрола върху пътната безопасност и евентуални пропуски в действията на институциите.

Впоследствие съдът осъди Семерджиев на 20 години затвор. Делото срещу Симона Радева е отделно и се отнася до действията ѝ след катастрофата, свързани с предполагаемо подпомагане на извършителя да избегне органите на реда.

Процесът пред втората инстанция ще продължи с изслушване на страните и разглеждане на събраните доказателства.