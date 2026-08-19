България

Студен фронт преминава над България: Къде ще вали и гърми в сряда

По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 август 2026, 06:38
Сигнал от Москва: Защо Лавров обяви, че „познава добре“ Румен Радев

Сигнал от Москва: Защо Лавров обяви, че „познава добре“ Румен Радев
Защо правителството настоява за конституционна гаранция на плащанията в брой

Защо правителството настоява за конституционна гаранция на плащанията в брой
Инцидент в детска градина в Бургас: 4-годишно дете влезе в болница

Инцидент в детска градина в Бургас: 4-годишно дете влезе в болница
След димния ад: Вятърът изчисти въздуха над София, Перник и Кюстендил

След димния ад: Вятърът изчисти въздуха над София, Перник и Кюстендил
Ефремова: Работи се с родителите на задържаните за убийството на Кузев, но не всички съдействат

Ефремова: Работи се с родителите на задържаните за убийството на Кузев, но не всички съдействат
Над 6000 бали със слама горят край Ковачица

Над 6000 бали със слама горят край Ковачица
Връщат шефа на ВиК-Несебър в ареста

Връщат шефа на ВиК-Несебър в ареста
Шишков обяви кои незаконни строежи ще бъдат обявени за „търпими“

Шишков обяви кои незаконни строежи ще бъдат обявени за „търпими“

С туден атмосферен фронт преминава над страната през следващото денонощие, носейки със себе си променлива облачност, валежи и гръмотевична активност, главно в южните и североизточните райони. 

В сряда на отделни места, главно в Родопите ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София – около 31°. Атмосферното налягане през деня ще се задържи почти без промяна, близко до средното за месеца. През нощта срещу четвъртък ще се повиши.

В планините по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд – само над Рило-Родопската област. На места ще превали дъжд, главно в Родопите и с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през деня в по-ниските части постепенно ще отслабне. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 19 август
Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 19 август Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 37 мин. и залязва в 20 ч. и 23 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 46 мин. Луната в София изгрява в 17 ч. и 07 мин. залязва в 23 ч. и 17 мин. Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт.

В четвъртък и петък времето ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В много райони ще е почти тихо, през деня в Източна България ще духа до умерен вятър, предимно от югоизток. Максималните температури ще са между 33° и 38°, в петък – и малко по-високи.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
прогноза за времето студен фронт валежи гръмотевици температури вятър слънчево време Черноморие планини атмосферно налягане
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Жестоко убийство в Съединение: Бивш полицай убил и разфасовал мъж

Жестоко убийство в Съединение: Бивш полицай убил и разфасовал мъж

Обрат в Близкия изток: Иран губи контрола над Ормузкия проток

Обрат в Близкия изток: Иран губи контрола над Ормузкия проток

Financial Times: Иран обмисля военни цели в Европа, България е сред тях

Financial Times: Иран обмисля военни цели в Европа, България е сред тях

Времето за хранене влияе на здравето: Как късната вечеря води до затлъстяване и диабет

Времето за хранене влияе на здравето: Как късната вечеря води до затлъстяване и диабет

Next Gen обучение: Как READU Interactive променя начина, по който учим

Next Gen обучение: Как READU Interactive променя начина, по който учим

biss.bg
9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 2 дни
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 2 дни
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 2 дни
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мигрената не е просто главоболие: 3 популярни мита и бързи начини за облекчение

Мигрената не е просто главоболие: 3 популярни мита и бързи начини за облекчение

Любопитно Преди 6 минути

Мигрената е сложно неврологично заболяване, засягащо милиони хора. Вижте кои са най-големите заблуди за симптомите, какви са скритите причинители за пристъпите и кои съвременни методи осигуряват бързо и ефективно облекчение на болката

Детската престъпност у нас: Над 10 000 прояви за година, кражбите и бягствата с най-голям дял

Детската престъпност у нас: Над 10 000 прояви за година, кражбите и бягствата с най-голям дял

България Преди 21 минути

Въпреки високия брой регистрирани случаи, данните на НСИ показват трайна тенденция към намаляване на децата, водени на отчет

Франк Биърд

Почина Франк Биърд – барабанистът на ZZ Top

Свят Преди 3 часа

Биърд е бил в хоспис, но е починал във вторник в ранчото си в Ричмънд, Тексас, заобиколен от семейството си. Той беше на 77 години

,

Психолог обясни: Защо летният флирт остава в паметта ни за цял живот

Любопитно Преди 3 часа

Летният флирт е като фойерверк, докато дългата връзка е огън в печката, казва психологът Светла Влахова. Според нея липсата на битови ангажименти прави морските истории толкова ярки, но истинското изпитание започва в ежедневието

ГКПП "Капитан Андреево"

19 август: Когато Анкара каза „стоп“ на най-голямото преселение в Европа

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Израел удари Сирия, за да спре Турция, САЩ реагираха

Израел удари Сирия, за да спре Турция, САЩ реагираха

Свят Преди 11 часа

Израел е споделил високочувствителна разузнавателна информация със САЩ

Задействаха BG-ALERT заради пожар в Дупница

Задействаха BG-ALERT заради пожар в Дупница

България Преди 11 часа

Пожарът е локализиран на площ от 65 дка.

Осъдиха на смърт братовчед на Башар Асад

Осъдиха на смърт братовчед на Башар Асад

Свят Преди 11 часа

Уасим Асад е първият член на семейството Асад, който беше съден в съдебна зала

Северна Македония обяви нов посланик в София

Северна Македония обяви нов посланик в София

България Преди 12 часа

Крум Ефремов по-рано е бил посланик на Северна Македония в Украйна

Отровиха пет лешояда в „Централен Балкан“

Отровиха пет лешояда в „Централен Балкан“

България Преди 12 часа

Посегателството срещу защитени видове е наказуемо, като се предвижда лишаване от свобода до пет години и глоби до 11 хил. евро

Миронов: Време е да ударим Великобритания с балистична ракета "Орешник"

Миронов: Време е да ударим Великобритания с балистична ракета "Орешник"

Свят Преди 12 часа

Лавров обвини Великобритания в участие във войната с Украйна

Нивото на Дунав при Галац падна до 16 см от кота 0

Нивото на Дунав при Галац падна до 16 см от кота 0

Свят Преди 12 часа

Дебитът на Дунав при навлизането на реката в Румъния е едва 1350 кубични метра в секунда

Хакери откраднаха данни на 1,2 млн. души

Хакери откраднаха данни на 1,2 млн. души

Свят Преди 13 часа

Службите в Латвия предупредиха, че измамници могат да злоупотребят с откраднатите данни

България поиска информация от Сърбия за пожара и предложи помощ

България поиска информация от Сърбия за пожара и предложи помощ

България Преди 13 часа

Българските дипломатически представителства в Белград и Ниш поддържат постоянен контакт с компетентните сръбски институции

Загинаха шефката на пиара на „Диор“ и продуцентът Никола Алтмайер

Загинаха шефката на пиара на „Диор“ и продуцентът Никола Алтмайер

Свят Преди 14 часа

Колата на двойката се е блъснала в насрещно движещ се камион

Шефът на МААЕ: В Сирия открихме тонове ядрен материал

Шефът на МААЕ: В Сирия открихме тонове ядрен материал

Свят Преди 14 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките облизват собствените си дупета

dogsandcats.bg

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg
1

Преди първите студове: кой отоплител харчи най-малко

sinoptik.bg
1

Жега с риск от пожари до края на август

sinoptik.bg

Шопинг, паста и Dolce Vita: Женското бягство, което ни се полага

Edna.bg

Братът на принцеса Даяна издава книга, посветена на живота й

Edna.bg

ЦСКА отпътува за Крит

Gong.bg

Английски клуб следи Светльо Вуцов

Gong.bg

Откриха разчленено тяло в чувал край Съединение, задържан е бивш полицай

Nova.bg

4-годишно дете пострада сериозно в детска градина в Бургас, на място нямало медицинско лице

Nova.bg