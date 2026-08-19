Студен фронт преминава над България: Къде ще вали и гърми в сряда

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С туден атмосферен фронт преминава над страната през следващото денонощие, носейки със себе си променлива облачност, валежи и гръмотевична активност, главно в южните и североизточните райони.

В сряда на отделни места, главно в Родопите ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София – около 31°. Атмосферното налягане през деня ще се задържи почти без промяна, близко до средното за месеца. През нощта срещу четвъртък ще се повиши.

В планините по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд – само над Рило-Родопската област. На места ще превали дъжд, главно в Родопите и с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през деня в по-ниските части постепенно ще отслабне. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 19 август Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 37 мин. и залязва в 20 ч. и 23 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 46 мин. Луната в София изгрява в 17 ч. и 07 мин. залязва в 23 ч. и 17 мин. Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт.

В четвъртък и петък времето ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В много райони ще е почти тихо, през деня в Източна България ще духа до умерен вятър, предимно от югоизток. Максималните температури ще са между 33° и 38°, в петък – и малко по-високи.