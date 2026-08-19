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19 август: Когато Анкара каза „стоп“ на най-голямото преселение в Европа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 август 2026, 06:39
19 август: Когато Анкара каза „стоп“ на най-голямото преселение в Европа
ГКПП "Капитан Андреево"   
Източник: БГНЕС

В горещия следобед на 19 август 1989 г. километровата колона от автомобили, препълнени с багаж, изведнъж спира движението си. Опашката от развълнувани хора, чакащи с часове под палещото слънце на пункта „Капитан Андреево“, се изправя пред неочаквана бариера.

Турските власти официално преустановяват безвизовия режим за български граждани, с което слагат рязка спирачка на най-мащабното преселение на хора в Европа след Втората световна война. За броени часове надеждата за бързо преминаване се превръща в човешка драма, простряла се с километри по асфалта.

Предисторията на едно болезнено разделение

Корените на тази криза лежат в репресивната политика на комунистическия режим в София, известна като „Възродителен процес“. След години на насилствена смяна на имената и ограничаване на религиозните и културните права, напрежението в страната достига критична точка през пролетта на 1989 г.

Речта на Тодор Живков от края на май, с която той призовава Турция да отвори границите си за българските мюсюлмани, отпушва гигантска изселническа вълна.

Десетки хиляди семейства продават имуществото си за жълти стотинки, напускат домовете си и тръгват към неизвестното, превръщайки пътищата към южната ни съседка в непрекъснат поток от човешка мъка.

Денят, в който Анкара каза „стоп“

Първоначално Анкара приема преселниците без визи, декларирайки готовност да приеме всички желаещи. С нарастването на броя им обаче, надхвърлил 300 хиляди души за малко повече от два месеца, турската икономика и социална система изпадат в колапс.

На 19 август Турция взема трудното решение да възобнови визовите изисквания, с което практически затваря вратата за неконтролирания поток. Новината заварва хиляди българи от турски произход на самата гранична линия, блокирани между две държави, с целия си останал живот, събран в няколко куфара и вързопа върху покривите на колите.

Последиците за тоталитарната власт

Затварянето на границата принуждава хиляди хора да останат с дни в капана на ничията земя или да се върнат обратно в изоставените си и вече празни домове. Този логистичен и хуманитарен шок обаче не спасява режима в София.

Икономиката на България вече понася тежък удар поради липсата на работна ръка в селското стопанство и промишлеността, а международната изолация на тоталитарното управление става пълна.

Събитията от 19 август показват задънената улица, в която политиката на национално разделение е вкарала страната, ускорявайки неизбежния крах на комунистическата власт само няколко месеца по-късно.

  • Денят, в който германците гласуваха за своя фюрер

На 19 август 1934 г. гражданите на Ваймарската република са призвани до урните, за да вземат решение, което ще пренапише съдбата на Европа и света. Проведеният референдум е финалният пирон в ковчега на германската демокрация.

Със смазващо мнозинство гласоподавателите одобряват сливането на длъжностите на държавния глава и правителствения ръководител. Този акт официално предава цялата тотална власт в ръцете на Адолф Хитлер, утвърждавайки го на върха на държавата с титлата „Фюрер и райхсканцлер“.

Сянката на кончината на Хинденбург

Подготовката за този поврат започва седмици по-рано, когато здравето на възрастния президент Паул фон Хинденбург рязко се влошава. Хитлер и неговият най-близък кръг разбират, че смъртта на фелдмаршала отваря ключов прозорец за действие.

Ден преди фелдмаршалът да издъхне на 2 август 1934 г., нацисткото правителство приема специален закон, който погазва конституцията и предвижда обединяването на двете най-висши държавни назначения веднага след неговата смърт. 

За да придадат законност на този превратен ход, националсоциалистите насрочват референдум за средата на месеца.

Машината за пропаганда и атмосферният натиск

Предизборната кампания преминава под пълния контрол на Министерството на народното просвещение и пропагандата, ръководено от Йозеф Гьобелс. Медиите, радиото и улиците са залети с призиви за подкрепа, представени като патриотичен сбор около единствения човек, способен да спаси страната от икономическата криза и версайското унижение.

Опозиционните партии вече са забранени, а лидерите им са в затвора, в изгнание или в първите концлагери. Изборните секции са под контрола на кафявите ризи от СА (паравоенното крило на Нацистката партия в Германия) и нацистки функционери, което прави тайния вот практически невъзможен за милиони уплашени граждани.

Триумфът на диктатурата

Резултатите от 19 август не изненадат никого. Над 89% от гласувалите отговарят с „да“ на поставения въпрос. Армията вече е положила лична клетва за вярност към Хитлер, а с подкрепата на милиони германци разделението на властите е окончателно ликвидирано. 

Този ден превръща Германия в монолитна тоталитарна държава, подчинена на волята на един единствен човек, и отваря вратата към трагичните събития, които скоро ще разтърсят целия свят.

  • Денят, в който танковете влязоха в Москва

Рано сутринта на 19 август 1991 г. радиата и телевизиите в целия Съветски съюз са превзети от класическата музика на „Лебедово езеро“. За милиони граждани този тревожен сигнал означава само едно – държавата преминава през дълбок трус.

Група от твърдолинейни комунистически лидери и висши военни, обединени в така наречения Държавен комитет за извънредното положение, обявява, че поема властта.

Президентът Михаил Горбачов е поставен под плътен домашен арест в държавната вила във Форос на брега на Черно море, с отрязани комуникации към външния свят. Опитът за спасяване на западащата империя обаче задвижва процес с точно обратен ефект.

Операция за спиране на неизбежното

Консервативните сили в партията и силовите структури виждат в готвения Нов съюзен договор пряка заплаха за съществуването на СССР. Документът, чието подписване е насрочено точно за следващия ден, трябва да даде широка автономия на отделните републики и практически да разформирова централизираната система.

Водени от желанието да върнат твърдата ръка и да блокират реформите на Перестройката, пучистите изпращат дивизии с тежка военна техника по улиците на столицата, налагат цензура над медиите и обявяват извънредно положение.

Сметките на организаторите на преврата обаче излизат напълно грешни. Обществото вече е вкусило от свободата на словото и не е готово да се върне към страха. Хиляди невъоръжени граждани излизат по улиците на Москва, за да издигнат барикади около сградата на Върховния съвет на Русия, известна като Белия дом.

Решителната фигура в тези критични часове става руският президент Борис Елцин. Неговата реч, произнесена от покрива на един от блокираните танкове, се превръща в символ на съпротивата и призовава за обща стачка в защита на демокрацията.

Сривът на заговора и краят на съюза

Изправени пред масовия народен протест и отказа на ключови военни командири да пролеят кръвта на собствения си народ, пучистите губят контрол над ситуацията само за три дни.

Опитът за преврат се срива безславно, а Горбачов е освободен и върнат в Москва, но властта вече е преминала в ръцете на Елцин и лидерите на отделните републики.

Августският пуч нанася фатален удар върху авторитета на Комунистическата партия и централното правителство. Вместо да заздрави пропуканата съветска система, той действа като мощен катализатор, който броени месеци по-късно води до окончателното заличаване на Съветския съюз от картата на света.

Още събития на 19 август:

  • 1839 – Луи Дагер представя пред Френската академия на науките метод за извършване на фотография
  • 1940 – В Букурещ започват преговорите между делегациите на Царство България и Румъния за връщането на Южна Добруджа на България.
  • 1942 – Втората световна война: Генерал Фридрих Паулус издава заповед за атака на Сталинград.

Родени:

  • 1871 г. – роден е Орвил Райт, американски авиатор
  • 1883 г. – родена е Коко Шанел, френска дизайнерка
  • 1945 г. – роден е Иън Гилън, британски музикант (Deep Purple)
  • 1946 г. – роден е Бил Клинтън, 42-ри президент на САЩ
  • 1969 г. – роден е Матю Пери, американски актьор

Починали:

  • 14 г. – умира Октавиан Август, римски император
  • 1662 г. – умира Блез Паскал, френски математик, физик и философ
  • 1936 г. – умира Федерико Гарсия Лорка, испански поет и драматург
  • 2012 г. – умира Тони Скот, британски режисьор и продуцент
Автор: Надежда Неменски
19 август Възродителен процес Августовски пуч Адолф Хитлер Тоталитаризъм Студена война Изселване Михаил Горбачов Разпадане на СССР Южна Добруджа
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