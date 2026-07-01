България

Активираха AMBER Alert: Издирват 11-годишната Наталия, отвлечена с жестоки заплахи край Варна

AMBER Alert е система, свързана със социалните мрежи Facebook и Instagram, която дава възможност да бъде изпратено съобщение с актуална информация за издирваното дете

Обновена преди 3 часа / 1 юли 2026, 08:58
Активираха AMBER Alert: Издирват 11-годишната Наталия, отвлечена с жестоки заплахи край Варна
Източник: iStock

О ДМВР – Варна издирва 11-годишната Наталия Славова Асенова от село Константиново. По първоначални данни момичето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, чиято снимка също е разпространена с цел подпомагане на издирването.

От Дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП пък съобщиха, че е активирана системата AMBER Alert за изчезнало дете.

Пред NOVA роднини заявиха, че мъжът нахлул в дома им през нощта в понеделник и заплашил момичето, че ако не тръгне с него, ще нарани майка му. Стигнало се е и до физическа саморазправа, в резултат на която майката е със счупена ръка. 

Наталия Славова Асенова е на 11 години, висока е около 160 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи. При изчезването си е била облечена със светъл дълъг панталон, бяло късо яке с червени цветчета и черни маратонки.

Наталия Славова Асенова
Наталия Славова Асенова Източник: МВР

Според информацията на полицията Асен Антонов Симеонов е на 40 години, висок е около 170 см, с едро телосложение, късо подстриган, с кафяви очи. Той е бил облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

Асен Антонов Симеонов
Асен Антонов Симеонов Източник: МВР

От ОДМВР – Варна призовават всички, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на Асен Антонов Симеонов, незабавно да подадат сигнал на телефон 112, в най-близкото поделение на МВР или на дежурните телефони на ОДМВР – Варна.

От полицията посочват още, че споделянето на информацията може да допринесе за по-бързото установяване на местонахождението на детето и гарантиране на неговата безопасност.

Какво е AMBER Alert

AMBER Alert е система, свързана със социалните мрежи Facebook и Instagram, която дава възможност да бъде изпратено съобщение с актуална информация за издирваното дете.

След като бъде подаден сигнал в полицията, ГДБОП проверява дали той не е фалшив. Ако случаят е сериозен, тогава спецзвеното изпраща известие до социалните мрежи. Те от своя страна публикуват информацията до 30 минути. Новината се разпространява до всички потребители, които се намират в радиус от 200 км от мястото, където детето е изчезнало.

В САЩ, където е разработена системата, информацията се пуска от радиа, телевизии, по имейл и SMS-и.

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