Има ли риск хантавирусът да стигне до България

10 май 2026, 11:24
П оявата на случаи на хантавирус сред пътници на луксозен круизен кораб не е основание за тревога от нова глобална пандемия. Това заяви пред NOVA ръководителят на департамент „Имунология“ в БАН и бивш депутат проф. Андрей Чорбанов.

По думите му става дума за инфекция със специфичен механизъм на предаване, който значително ограничава възможността за бързо разпространение.

Колко опасен е хантавирусът?

  • Как се предава вирусът

Проф. Чорбанов обясни, че повечето хантавируси се предават от гризачи на човек – най-често чрез контакт с урина или екскременти на животните.

В конкретния случай внимание предизвиква щамът „Андес“, разпространен в части от Латинска Америка, който има рядката способност да се предава и между хора.

Според него е малко вероятно източникът на заразата да е преносителят – гризач – на борда на кораба.

„По-вероятната хипотеза е пътниците да са се заразили на сушата, посещавайки по-бедни райони по време на туристическите си обиколки“, посочи той.

Професорът допълни, че инкубационният период на вируса е дълъг – между една и осем седмици.

„Иначе казано, вие може да сте посетили едно място, да сте имали контакт, и да сте се качили вече болни на кораба“, обясни Чорбанов.

Двете версии за заразата с хантавирус на круизния кораб: Отвратителна или ужасяваща

  • Няма риск от масова епидемия

Имунологът подчерта, че вероятността от масова епидемия в Европа е ниска.

Щамът „Андес“ може да причини тежко белодробно заболяване и да има висока смъртност – между 30% и 60%, но начинът на предаване ограничава разпространението.

„Този пряк контакт не е от автобусен тип. В автобуса, ако има един човек болен от грип, всички ще се разболеят. Тук трябва доста интимен контакт – хора, които живеят заедно, имат близък физически контакт, хранят се заедно“, посочи той.

„Никога не съм си позволявал да плаша хората с неща, които са в рамките на теорията“, допълни проф. Чорбанов.

Още един болен от хантавирус пристигна в Европа от круизния кораб MV Hondius

  • По-сериозен риск: морбили

Според имунолога по-значим проблем за България към момента е разпространението на морбили.

Той припомни, че ваксината срещу заболяването е задължителна, ефективна и осигурява дълготраен имунитет, но в имунизационния календар има пропуски.

„Аз лично познавам родители, които убеждават по някакъв начин близки лекари да им издадат фалшиви документи, че децата са имунизирани“, заяви Чорбанов.

По думите му в определени райони с по-нисък обхват на ваксинация се наблюдават нови огнища на заболяването.

Той допълни, че недоверието към ваксините, засилено по време на COVID пандемията, е повлияло негативно върху имунизацията с дългогодишно доказани препарати.

Извънредно от СЗО: Опасният хантавирус на круизния кораб вероятно се предава от човек на човек

  • Проф. Чорбанов коментира и политическата ситуация в страната,

като заяви, че недоверието е основен проблем в обществения живот.

„Най-опасният вирус в политиката е недоверието и скептицизмът към всичко, което се прави“, каза той.

По отношение на назначения в служебни кабинети той изрази различни оценки за отделни министри, като посочи положително мнение за министъра на земеделието Пламен Абровски и по-критична позиция към други кадрови назначения.

Източник: NOVA    
