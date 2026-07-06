България

Челен сблъсък край Добрич: Седем души са пострадали, сред тях и деца

Пътят към Варна беше временно затворен заради катастрофата

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 18 минути / 6 юли 2026, 07:06
Челен сблъсък край Добрич: Седем души са пострадали, сред тях и деца

С едем души, сред които деца, са пострадали в катастрофа на пътя Добрич – Варна, станала в неделния следобед, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие по главния път Добрич – Варна е получен около 16:40 ч. вчера. Катастрофата е станала на около три километра от разклона за село Стефаново.

При извършените първоначални действия на място полицаите са установили, че лек автомобил, управляван от 48-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в друга кола, управлявана от 36-годишна жена. Вследствие на инцидента всички участници в катастрофата са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ в Добрич.

Общо седем души, сред които и деца, са пострадали с различни травми и фрактури.

Жена на 45 години, пътувала в единия автомобил, е настанена в реанимация, като за живота ѝ има опасност. Жена на 61 г., която е пътувала във втория автомобил, е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Анна“ във Варна, където също е настанена в реанимация и има опасност за живота ѝ.

На двамата водачи са взети кръвни проби за алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.

Заради катастрофата движението по път II-29 Добрич – Варна в района на „Пети километър“ беше временно ограничено. Трафикът се пренасочваше по обходен маршрут Добрич – Стефаново – път II-29 и обратно, като движението се регулираше от екипи на „Пътна полиция“.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова    
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