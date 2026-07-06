Coca-Cola The Voice Турнето 2026 носи Hype the Vibe енергията във Варна на 15 юли

Coca-Cola The Voice Турнето 2026 идва във Варна с топ артисти, много музика и Hype the Vibe изживяване. На 15 юли Южният плаж ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове.

Специален гост на концерта в града ще бъде Боро Първи, а публиката ще види и още от най-обичаните български изпълнители – Криско, Torino & Pashata, Атанас Колев, TITA, Алекс Колев, Tino, FYRE и I.N.I. За високо настроение още от първите минути ще се погрижат Remi Toin, Theo, Nasi Svej и Ник Николаев.

Източник: The Voice

Активностите във Варна ще започнат още от 17:00 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18:00 часа.

Hype the Vibe е слоганът на тазгодишното издание, с който организаторите представят обновена концепция и още по-силен фокус върху изживяването на публиката. В центъра ще бъдат феновете, превръщайки турнето в най-голямото събитие на лятото за музика, споделени моменти и емоции.

Освен концертната част, Coca-Cola The Voice Турнето 2026 ще предложи и мащабна зона с активности във всяка от локациите – специално създадени пространства, които канят посетителите да станат част от вайба на събитието. Сред тях са интерактивни фото и видео инсталации, в които феновете могат буквално да „влязат“ в света на Coca-Cola и музиката, зони за танци и много други.

Допълнителен акцент ще бъдат специалните бранд изживявания, включително зона за мърч, семплинг пространства и впечатляващ цепелин, който обещава да се превърне в разпознаваем символ на турнето и да създава допълнителна атмосфера във всеки град.

Източник: The Voice

След Варна обиколката продължава в Бургас – 18 юли, Севлиево – 4 септември. За първи път големият финал ще бъде в Пловдив - на 11 септември.

Поредна година в партньорство с Екопак турнето е насочено към отговорното и устойчивото провеждане на събития.

Coca-Cola The Voice Турнето продължава да се утвърждава като една от ключовите летни платформи за музика и Gen-Z култура в България, която събира артисти, публика и градове в общо изживяване, изградено от енергия, емоция и свързаност.

Източник: The Voice

Създадено през 2010 г. като Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour, то се утвърди като символ на лятното музикално настроение в България. В продължение на 15 години турнето събира на една сцена утвърдени имена и нови музикални таланти, подкрепя българската музикална сцена и създава жива връзка между артистите и публиката.