Възрастна жена загина при пожар в дома си в Разградско

80-годишна жена е загинала при пожар в къща в Разградско, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал около 20:00 ч. в неделя, в имот, обитаван от нея и 82-годишния ѝ съпруг, предаде БТА.

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След потушаването на пламъците от екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград, в сградата е открито безжизненото тяло на жената. Съпругът ѝ е пострадал и е транспортиран в МБАЛ – Разград с повърхностни наранявания.

По първоначални данни огънят е възникнал вследствие на късо съединение в климатично тяло. Пожарът е нанесъл щети по около 30 кв. м покривна конструкция, както и е унищожил бяла и черна техника и домашно имущество.

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На място е извършен оглед, като предстои повторна проверка.

За случая е уведомена прокуратурата и е образувано досъдебно производство, допълват от Областната дирекция на МВР.