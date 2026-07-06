България

Дупница в траур след трагедията в река Струма

В знак на съпричастност училището, в което са учили загиналите деца, отмени тържественото завършване на учебната година

Василена Василева Василена Василева

6 юли 2026, 11:42
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О бщина Дупница обяви тридневен траур след тежката трагедия, при която в река Струма край село Пастух загинаха баба, дядо и две от техните внучета. В знак на съпричастност училището, в което са учили децата, отмени тържественото завършване на учебната година.

Със заповед на кмета Първан Дангов траурът започва от понеделник. От общината посочват, че решението е взето „с дълбока скръб и съпричастност към непрежалимата загуба на едно семейство“.

В рамките на траурните дни националният флаг, както и знамената на България и Европейския съюз пред сградата на Общинската администрация и на площад „Свобода“, ще бъдат свалени наполовина. Отменят се всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от общината.

Кметът Първан Дангов изрази съболезнования към близките на загиналите и подчерта, че общността споделя болката от тежката загуба. Общината ще окаже и финансова подкрепа за погребалните разходи.

  • Училището отменя тържествата

Основно училище „Св. Климент Охридски“ в Дупница, където са учили двете деца, отмени тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли. Свидетелствата за завършване ще бъдат раздадени на място, без официална церемония.

От ръководството на училището изразиха съболезнования към семейството и заявиха, че „скърбят заедно с близките и свеждат глава пред паметта на децата“.

  • Как се стигна до трагедията

Инцидентът се разиграва на 3 юли следобед. Три деца от едно семейство – на 6, 8 и 11 години – били на пикник с баба си и дядо си край река Струма.

По данни на свидетели децата влезли във воден вир с дълбочина около 7–9 метра, след което започнали да се давят. Възрастните се опитали да ги спасят, но също били повлечени от течението.

В хода на спасителната операция телата на бабата и дядото са открити в близост до мястото на инцидента. По-късно доброволци с лодка със сонар намират тялото на 11-годишното момиче, а ден по-късно е открито и 8-годишното момченце.

Оцелял е 6-годишният брат, който е в шоково състояние. Именно той първи сигнализира за трагедията, спирайки автомобил и подавайки сигнал на телефон 112 с помощта на хора от мястото.

Редактор: Василена Василева
Дупница Тридневен траур Трагедия в Струма Село Пастух Загинали деца Загинали възрастни Кмет Първан Дангов Отменени събития Финансова подкрепа Давене в река
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