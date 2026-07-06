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Австралийският премиер Албанезе предизвика критики с изказвания за Кайли Миноуг, извини се

Изказванията му в подкаст предизвикаха политически реакции и обвинения в неуважение и сексизъм

6 юли 2026, 12:20
Австралийският премиер Албанезе предизвика критики с изказвания за Кайли Миноуг, извини се
Източник: Getty Images

П ремиерът на Австралия Антъни Албанезе се извини след остри критики към негови коментари за попзвездата Кайли Миноуг, направени по време на подкаст интервю миналата седмица. Изказванията му предизвикаха политическа реакция и обвинения в неуважение към жените и институцията на премиерския пост, пише BBC

Австралийският премиер Антъни Албанезе се извини „безусловно“ за коментари, които направи за поп звездата Кайли Миноуг по време на подкаст интервю миналата седмица.

По време на участието си в подкаста Bush Deep, воден от комедиантката Ники Осбърн, премиерът беше попитан в рамките на 20-минутен разговор дали би „избрал да спи, да се ожени или да излиза“ с Кайли Миноуг, актрисата Никол Кидман или артистката Ронда Бърчмор.

След като първоначално се опита да избегне въпроса, Албанезе отговори: „О, Кайли, очевидно“.

  • Политически реакции и критики

Реакцията беше бърза и остра, един депутат определи думите му като „напълно неуместни“, а друг добави, че те са „неуважителни към жените… и уронват престижа на премиерския пост“.

След публикуването на откъси от интервюто представители на опозицията и обществени фигури определят коментара като неподходящ и несъвместим с позицията на министър-председател.

Критиците акцентират върху това, че подобен език в публичен формат може да бъде възприет като обективизиращ и неуважителен към жените, включително към международно признати културни личности като Кайли Миноуг.

Отделни политически представители и обществени коментатори подчертават, че случаят поставя въпроси за стандартите на поведение на високопоставени политици дори в неформални медийни участия.

Депутатът Зали Стегал заяви, че коментарите са „напълно неуместни“, като добави, че премиерът „трябва да се научи да се противопоставя, да дава пример и да назовава подобни неща като сексистки“.

Сара Хендерсън заяви в публикация в X, че думите са „неуважителни към жените, смущаващи за австралийците и уронващи престижа на премиерския пост“.

Ричард Марлес, който изпълнява функциите на премиер, докато Албанезе е на посещение в Тихоокеанския регион, заяви пред ABC, че правителството е „напълно ангажирано“ с издигането ролята на жените в обществото.

В кратко изявление, публикувано в понеделник сутринта, премиерът заяви: „Извинявам се безусловно за тези коментари“.

  • Как започва скандалът

Инцидентът се разиграва по време на участие на Албанезе в подкаста Bush Deep, където той участва в игра тип „shag, marry, date“, при която гостите трябва да избират между известни личности в хипотетични сценарии.

В рамките на играта на австралийския премиер са предложени няколко известни личности, сред които и Кайли Миноуг. След кратко колебание той отговаря: „Oh, Кайли, clearly“, а впоследствие допълва в духа на играта с израз, който предполага всички възможности.

Макар и поставен в развлекателен контекст, отговорът му бързо привлича внимание в медийното пространство, тъй като е възприет от критици като неуместен за действащ държавен лидер.

Изказванията са направени по време на интервю, проведено в официалната резиденция на премиера в Канбера и публикувано в края на миналата седмица.

След първоначалния въпрос на Осбърн, Албанезе, който има брак с Джоди Хейдън, първо отговори: „Току-що се ожених, само преди шест месеца“.

След като обаче беше подканен допълнително, той добави: „О, Кайли, очевидно“.

„Бихте ли се оженили за Кайли, бихте спали с нея, или бихте ли излизали с нея?“ попита Осбърн.

„Всичко изброено. Тя е страхотна“, отговори Албанезе. 

Албанезе също беше попитан за най-лошия подарък, който е получавал по време на задгранично посещение. Той каза, че „странен“, но в крайна сметка „доста добър“ подарък е получил от японския премиер Санае Такаичи, който му е поднесъл два пъпеша.

„Тя просто влезе, изглеждайки като Памела Андерсън?“ попита Осбърн, докато Албанезе се усмихна и раздвижи ръце пред гърдите си.

Осбърн, известна с публикуването на грубоват комедиен формат в YouTube, е стартирала своя подкаст по-рано тази година. В описанието на предаването си тя се определя като „крайно неуместен журналист“, който задава „въпроси, които никой друг не би посмял“.

  • Реакцията на Кайли Миноуг

Към момента на разрастване на скандала няма публични изявления от страна на Кайли Миноуг или нейни официални представители. В повечето медийни публикации тя е посочена като обект на въпроса в играта, без да участва пряко в последвалата обществена реакция.

  • Кой е Антъни Албанезе?

Антъни Албанезе е австралийски политик от Австралийската лейбъристка партия и министър-председател на Австралия. Той заема поста от 23 май 2022 г., след като Лейбъристката партия печели парламентарните избори, а през 2025 г. е преизбран за втори мандат.

Накратко за него:

  • Роден е на 2 март 1963 г. в Сидни.
  • Израства в семейство с ограничени финансови възможности, отгледан е от самотната си майка в общинско жилище – история, която често посочва като основен фактор за политическите си възгледи.
  • Член е на парламента от 1996 г., представлявайки избирателния район Грейндлър в Сидни.
  • Бил е министър на инфраструктурата и транспорта, както и заместник министър-председател през 2013 г., преди да стане лидер на Лейбъристката партия през 2019 г.

Като министър-председател Албанезе поставя акцент върху:

  • справянето с високите разходи за живот;
  • развитието на възобновяемата енергия и климатичната политика;
  • подобряването на трудовото законодателство;
  • укрепването на отношенията с държавите от Индо-Тихоокеанския регион, включително със САЩ, Китай и тихоокеанските островни държави.

Политически той е определян като лявоцентрист, макар че като министър-председател често възприема по-умерен подход, за да привлича по-широка обществена подкрепа. 

  • Коя е Кайли Миноуг?

Кайли Миноуг е австралийска поп певица, автор на песни и актриса, смятана за една от най-успешните и влиятелни изпълнителки в историята на поп музиката. Родена е на 28 май 1968 г. в Мелбърн, Австралия.

Тя става известна първоначално като актриса в австралийския телевизионен сериал Neighbours през 80-те години. Скоро след това започва музикална кариера, която я превръща в световна звезда.

Сред най-големите ѝ хитове са:

  • Can't Get You Out of My Head (2001) – най-големият ѝ международен хит;
  • Spinning Around;
  • Love at First Sight;
  • Slow;
  • All the Lovers;
  • Padam Padam (2023), която бележи нов възход в кариерата ѝ и ѝ носи награда Grammy Awards.

През 2005 г. Миноуг съобщава, че е диагностицирана с рак на гърдата. След лечение се завръща успешно на сцената и се превръща в един от най-разпознаваемите гласове в подкрепа на ранната диагностика на заболяването.

За повече от три десетилетия кариера тя е продала над 80 милиона записа по света и е сред малкото изпълнители, които имат хитове в няколко последователни десетилетия. Заради приноса си към музиката и културата е удостоена с множество отличия, включително званието Officer of the Order of the British Empire (OBE).

Източник: BBC    
Антъни Албанезе Кайли Миноуг Подкаст интервю Политически скандал Извинение Неуважение към жените Австралийски премиер Коментари за знаменитости Критика Bush Deep
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