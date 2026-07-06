Geely Cityray променя нагласите (ВИДЕО РЕВЮ)

П рез април седях в една огромна зала в Пекин, където с още 400 журналисти от целия свят чух следното нещо: в края на това десетилетие Geely Holding ще продава 6,5 млн. коли, 1/3 от които в чужбина. Когато това стане, концернът ще е четвъртия по големина в света. По същото време BYD трябва да е изместил Toyota от върха.

Ден по-късно разговарях с шефа на Geely Europe, който заяви: до 2030 г. ще държим 5% пазарен дял в Европа. Нямаше „ако условията го позволяват“ или някакви други условности. Най-стряскащо бе начинът, по който тази цел бе изречена: като факт, а не като вероятност.

Тук само ще отворя скоба, че марки като Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Ford и др. държат до 3,5% пазарен дял в Европа, а марка, която е започнала да произвежда коли през 1998 г. казва, че ще ги бие в собствения им заден двор.

Ще го направи с продукти като този, Geely Cityray. Ако ви прави впечатление, аз също не се застраховам с „ако“ или някакъв друг уклончив изказ. Колкото на нас, българите, да не ни харесва каквато и да е промяна, тя се случва. В момента тече най-голямото преструктуриране на пазара в Европа и до няколко години китайските брандове може държат до ¼ от общите продажби на континента.

Източник: CarMarket.bg

Geely е една от марките, които е наточила зъби да разкъсва плът от марките с над век история в Европа. И ако все още гледате с насмешка на подобно твърдение, ще кажа, че китайските автомобили от преди 10-15 години си приличат с настоящите само по това, че стъпват на четири гуми. Всичко останало е коренно различно, тази кола е по-умна от телефона в джоба ви не само защото разчита на чип Qualcomm Snapdragon 8155, а защото иначе не би била конкурентна.

Истината е, че този автомобил е много повече от това, което очаквах. Първоначалният ми скептицизъм бе следствие от факта, че слязох от Zeekr 7X с неговите 646 к.с. и топ ниво на оборудване, и се качих на Cityray. Трябваше ми кратко време, за да наглася сетивата си и да започна да мисля по правилния начин. Защото Zeekr е конкурент германския премиум, докато Cityray с Renault, Peugeot и компания, а ценово – дори с Dacia. Но всичко по реда си.

Източник: CarMarket.bg

Първо дизайна. Cityray изглежда доста атрактивно най-вече заради светлинния подпис с LED фарове и дневни светлини. Гланцираната радиаторна решетка е доста голяма, допълнена от агресивен въздухозаборник.

В профил колата е много атрактивна и спортна заради много тясната линия на прозорците. Отделно имаме силно издути колесни арки, под които са монтирани 19-цолови джанти. А зад тях виждаме дискови спирачки отпред и отзад. Имаме и двуцветно изпълнение на екстериора, тъй като това е топ изпълнението на модела GF+ (едно от трите). Четири са наличните цветове, като единствено за тях (490 евро) се доплаща над трите нива на оборудване.

С дължина от 4,51 м дължина и междуосие 2,71 м, Cityray е в центъра на С-SUV сегмента. Тук ще вметна, че моделът стъпва на платформата BMA 2.0, съвместно проектирана от европейските и китайски инженери на Geely.

Източник: CarMarket.bg

Каросерията на Cityray е изработена от 68,3% високоякостна стомана и 16% горещо формована стомана, което осигурява отлична здравина при относително ниска маса. Теглото е 1470 кг, а здравината се равнява на 5 звезди за безопасност по Euro NCAP. Няма да се отклонявам повече в посока безопасност, ще кажа само, че моделът предлага 7 трибуквени системи за активна безопасност, както и 11 системи за поддържане на Ниво 2 на автономност на шофиране.

Отзад ситуацията е още по-драматична, с много агресивно излъчване. Отново имаме този характерен светлинен подпис, свързан със светеща секция по цялата широчина. Отгоре имаме масивен спойлер и трета стоп светлина, характерна за моторните спортове.

Източник: CarMarket.bg

Най-впечатляващото са четирите ауспуха по средата като при Corvette! Нещо повече, това са реални ауспуси, не са фейк. Но има ли нужда 1,5-литров двигател от 4 ауспуха? При другите две нива ауспусите са оформени по двойки в двата края, както е при Coolray.

Още една съвместна разработка на европейските и китайските инженери на Geely е 4-цилиндровия, 1,5-литров турбодвигател. Няма хибридизация, а само чист ДВГ. Развива максималните 174 к.с. и доста сериозен въртящ момент от 290 Нм, който отива към предната ос. Двигателят е „вързан“ към 7-степенна автоматична трансмисия с двоен „мокър“ съединител. Тя осигурява много бързо превключване на предавките - за едва 0,2 секунди, което гарантира плавно и динамично шофиране, за което ще споделя след малко.

Източник: CarMarket.bg

Но първо да отдам заслуженото на интериора. Освен с атрактивен вид, висока странична опора, контрастен шев, кожена еко тапицерия, седалките се настройват в 6 посоки за шофьорската и 4 посоки за пътническата седалка. След седалките, впечатление ми прави воланът със скосено дъно. Захватът е много приятен с тази перфорирана кожа, а физическите контролери са лесни за боравене. Те са много важни, защото с тях се регулират и страничните огледала.

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Зад волана се намира 10,25-инчово приборно табло, на което се показва основната информация за движението. Естествено, основният фокус е 13,2-инчовият сензорен екран. Важно е да отбележа, че и двата екрана имат технология против отблясъци, която осигурява отлична видимост дори при силна слънчева светлина. Най-големият проблем, свързан с екрана, е скоростта му. Трябва му време, за да „запали“ и понякога се налага да го изчакаш, преди да потеглиш. Или да потеглиш, без още да е стартирал, но това може да е проблем, ако се налага маневриране първо на заден ход.

Източник: CarMarket.bg

Трябва да отбележа доста приятните и меки на допир материали в купето, както и шарката, която копира формата на светлинния подпис. Имаме и амбиентно осветление дори в предните високоговорители. На двуредовата централна конзола имаме приятен на вид скоростен лост, с който винаги трябва да минавате през N, за да включите на D или R. Имаме безжично зареждане на смартфон, отдолу много широко място за съхранение на вещи и два USB-C зарядни. Под средния подлакътник има и хладилно отделение.

Източник: CarMarket.bg

Естествено, няма как да подмина и панорамния покрив по цялата широчина на тавана, който, много важно според мен, върви в комплект с подвижна щора. И стигам до характеристиката, която ме порази: Cityray предлага колосално място на втория ред седалки. Наистина, подобно нещо не очаквах от този конвенционален автомобил. Мястото дори е по-голямо от това в аналогичен на размери електромобил, затова изненадата бе толкова голямо. Буквално имаш педя и половина място в областта на коленете, като дори отсъства традиционният тунел за трансмисията. Багажникът също е впечатляващ със своите 571 л обем.

Източник: CarMarket.bg

На пътя Geely Cityray е учудващо пъргав. Няма да кажа бърз, но за семеен автомобил тегло под 1500 кг днес се смята да много нисък параметър. Той дава това усещане за пъргавина, а и самият параметър за ускорение (7,9 сек до 100) е повече от показателен. Трансмисията вече споменах, че е много бърза и от работата й нямам забележки, може би само това, че при включване на задна се забелязва едно забавяне от 2-3 секунди, докато зацепи.

С теглото е свързан и разходът на бензин. Аз карах автомобила седмица и умишлено карах на всякакъв терен. В града средно параметърът беше 8,2 л/100 км, на магистрала 7,8 л/100 км, а на междуградски път свалих и под 7 л/100 км.

Източник: CarMarket.bg

Що касае окачването, то е McPherson отпред, многозвенно отзад (торсионни носачи с пружини и амортисьори), като общото усещане е за една идея по-твърдо возене от това, което аз очаквах. За мен това беше добре, тъй като снимах колата сред природата и си позволих и малко по-динамично шофиране, но тази кола е семейна и не се предполагат подобни изисквания от нея. Затова твърдостта, особено в града, се усеща.

Интересно е, че моделът предлага цели 185 мм пътен просвет, който позволява безпроблемно паркиране в пренаселените софийски квартали, където понякога се налага качване по „тротоарите“, които отдавна са станали паркоместа.

Източник: CarMarket.bg

Четири са наличните режими на шофиране (Comfort, Sport, Eco и Inteligent), като избирам и режим за втвърдяване на волана спрямо режима. Винаги предпочитам по-твърдата настройка на волана, но в този случай някаква осезаема обратна връзка от него липсва. Пак казвам, тази кола не е направена за спортно шофиране.

Един е основният проблем, който аз имах по време на шофиране. Той бе свързан със системата за предотвратяване на челен сблъсък, която не работи особено точно и на няколко пъти решаваше, че ще се блъсна, в следствие на което автоматично активира спирачките. И това хич не е приятно.

Източник: CarMarket.bg

За финал оставям цените. Моделът стартира от 30 490 евро, но официалният вносител на марката у нас е така добър до предостави отстъпка от 5500 евро, в следствие на което цената пада под 25 000 евро. За топ изпълнението, което тествам аз, отстъпката е 5000 евро и така цената му е 27 990 евро. За да е абсолютно ясно какъв е диапазонът на цените, Dacia Bigster със 140 к.с. с 3-цилиндров двигател стартира от 23 790 евро. Топ изпълнението му е 30 000 евро както за пълния хибрид, така и за 4х4 версията. Cityray е само на предно. Ако пък погледнем в посока VW Tiguan, който също е 4,5 м дълъг, там версията със 150 к.с. стартира от 39 800 евро. Peugeot 3008 с 48-волтова хибридна конфигурация със 145 к.с. започва от 33 000 евро. Така мога да продължа още дълго, но мисля, че става пределно ясно: ценова конкуренция Cityray може да намери само от друг китайски модел. Така отново стигам до началото на моето експозе, когато казах, че промяната в автомобилния пейзаж в България и Европа е неизбежна.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Geely Cityray 1,5

Размери

Дължина, мм: 4510

Широчина, мм: 1865

Височина, мм: 1650

Междуосие, мм: 1470

Тегло, кг: 1640

Двигател

Тип: 4-цилиндров, турбо

Работен обем, куб. см: 1499

Макс. мощност, к.с. при об./мин.: 174 при 5500

Макс. въртящ момент, Нм при об./мин.: 290 при 2000-3500

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 190

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 7,9

Среден разход, л/100 км: 6,3

Вредни емисии СО2, г/км: Euro 6d

Базова цена на модела, евро с ДДС: 24 990 (след 5500 евро отстъпка)

Базова цена на модификацията, евро с ДДС: 27 990 (след 5000 евро отстъпка)

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