България

Десетилетия без канализация: Протест в „Горубляне“ заради изключена улица от ВиК проект

Василена Василева Василена Василева

6 юли 2026, 11:47
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О коло 50 жители на столичния квартал „Горубляне“ излязоха на протест, след като тяхната улица с дължина около 300 метра остава извън мащабен проект за изграждане на канализация и подмяна на водопроводната мрежа.

Хората от засегнатия участък в местността „Долците“ твърдят, че всички съседни улици са включени в инвестицията, която е на стойност над 5 милиона евро, но тяхната остава извън обхвата.

„Цялото каре, което включва тази част на квартала, ще бъде ремонтирано, но без нашата улица“, коментират жители пред NOVA.

Без канализация и остарял водопровод

Според протестиращите районът продължава да разчита на септични ями и водопровод, изграден още през 60-те години на миналия век. Те предупреждават, че ако сега не бъде извършена подмяна, това няма да се случи в следващите десетилетия.

Жителите посочват и финансови затруднения – разходите за почистване на септични ями достигат около 70 евро седмично. При проливни дъждове и снеготопене подпочвените води се покачват, а мазетата на къщите се наводняват. По думите им вече са подадени няколко жалби до институциите.

Допълнителен проблем според тях е и старият азбестоциментов водопровод, който според местните е потенциално опасен за здравето.

Опасения за бъдещо застрояване

Протестиращите предупреждават, че ситуацията може да се влоши заради предстоящо застрояване на свободни парцели в района. Това би увеличило натоварването върху остарялата инфраструктура и би задълбочило проблемите с водоснабдяването и канализацията.

Позицията на Столичната община

В своя официална позиция Столичната община обяснява, че проектът за ВиК мрежата в кв. „Горубляне“ се изпълнява по одобрени работни проекти, съгласувани с експертен технически съвет.

Според общината част от територията е изключена заради недостатъчна ширина на уличната мрежа, която не позволява изграждането на основен канализационен клон с голям диаметър, както и съпътстващите водопроводи.

Като допълнителен аргумент се посочва и заповед от 2020 г. на главния архитект за изменение на регулационния план, която налага промени в обхвата на проекта. От администрацията уточняват, че е изпратено писмо до район „Младост“ за изясняване на собствеността на прилежащите имоти.

„Улицата отговаря на изискванията“

От своя страна жителите не приемат аргументите на общината. Те твърдят, че улицата е с нормална ширина от около 6 метра и е в регулация от десетилетия, което според тях я прави напълно подходяща за включване в проекта.

„Не виждаме обективни причини да бъдем оставени извън инвестицията“, коментират представители на протестиращите.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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