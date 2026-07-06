Протест на ГКПП „Ивайловград – Кипринос“ временно блокира движението

Ж ители на района на Ивайловград организираха протест на граничния пункт „Ивайловград – Кипринос“, като за кратки периоди ограничават движението в района. В демонстрацията участват около 30 души, които настояват за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили.

По думите на протестиращите на пункта са поставени пътни знаци, които забраняват движението на камиони над 3,5 тона и в двете посоки – както към Гърция, така и към България. Според тях това сериозно затруднява местния бизнес, тъй като регионът е предимно земеделски, а транспортът на продукция е силно ограничен, предава NOVA.

Затруднения за бизнес и туризъм

Недоволството засяга не само превозвачите, но и туристическия сектор. Заради въведените ограничения автобуси с туристи и товарни автомобили са принудени да използват обходни маршрути през вътрешността на страната, включително по тесни и криволичещи пътища, което удължава пътуването с около 60 километра.

Местни жители посочват още, че придвижването на земеделска техника и специализиран транспорт на практика е силно затруднено.

Очаквания след Шенген и подписка с над 500 гласа

Според протестиращите след присъединяването на България към Шенгенското пространство те са очаквали ограниченията да отпаднат, съгласно принципа за свободно движение. По тази причина е организирана подписка с над 500 подписа, която е изпратена до Агенция „Пътна инфраструктура“.

Хората твърдят, че проблемът произтича от двустранна спогодба между България и Гърция от 2007 г., свързана с опазване на инфраструктурата от гръцката страна на границата, тъй като самият граничен пункт се намира на гръцка територия.

Ултиматум за блокада

Протестиращите заявяват, че през последната година са изпратили множество сигнали до институциите, но без резултат.

Те предупреждават, че ако не бъде намерено решение на проблема, в неделя ще преминат към пълно затваряне на пътя в района на граничния пункт.