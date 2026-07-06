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Възможността за покупка на ДЦК от граждани отново се отлага

Не е разчетена в бюджета за 2026 година

6 юли 2026, 11:47
Възможността за покупка на ДЦК от граждани отново се отлага

В ъзможността българските граждани директно да купуват държавни ценни книжа за инвестиции отново се отлага, след като стана ясно, че не е разчетена в бюджета за 2026 година.

Преди дни Комисията по бюджет и финанси прие промените в Закона за държавния дълг на второ четене, но без заложените параметри в бюджетния закон, отварянето на пазара за индивидуалните инвеститори няма да се реализира и през тази година. Това обясни пред БНР финансистът Десислава Николова.

В същото време, българските домакинства държат в банките около 60 милиарда евро.

Гражданите ще могат да купуват държавни ценни книжа през електронна платформа

Стратегията за първично предлагане на държавни ценни книжа на гражданите без посредник беше одобрена в началото на 2026 година. Промените в закона за държавния дълг предвиждат инвеститорите - физически лица да не плащат такси и комисионни за придобиването на държавните ценни книжа. Алтернативата на банковите депозити е с нулев риск за спестяванията, гарантира се изцяло от държавата и би донесла по-висока доходност, обясни Десислава Николова:

"Предвижда се минималната сума да бъде с много нисък праг. Държавните ценни книжа носят фиксирана доходност. 1,3% е средната лихва по депозит, докато доходността по държавния дълг е между 2,5 и 3,5 на годишна база".

Целта на инвестициите в държавни ценни книжа е да е масово достъпна, да се случва лесно през платформа, управлявана от Министерството на финансите:

Източник: БТА

"На практика цялата процедура трябва да е толкова лесна, колкото плащането на битова сметка".

Пазарът на държавни ценни книжа за гражданите обаче ще остане затворен поне и през тази година, обясни Десислава Николова:

"Трябваше със закон за бюджета да бъде заложено в тази година. Реално преди един ден стана ясно, че това нещо не е заложено, което означава, ще се остане за следващата или по-следващата година".

Източник: БНР    
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