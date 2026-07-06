Обрат в кралската драма: Принц Хари се завръща в Бъкингамския дворец, но Меган и децата остават под въпрос

П ринц Хари е приел официално поканата да отседне в Бъкингамския дворец по време на част от посещението си в Лондон тази седмица, потвърди говорител на херцога на Съсекс, съобщава BBC .

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Престоят му в двореца ще бъде в рамките на пътуване до Обединеното кралство за подготовката на игрите „Инвиктус“ (Invictus Games), които ще се проведат в Бирмингам следващата година, както и за благотворителни събития.

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Ясно е, че той няма да бъде придружен от съпругата си Меган и двете им деца Арчи и Лилибет при посещението си в Лондон, след като беше потвърдено, че на семейството няма да бъде осигурена полицейска охрана, финансирана от данъкоплатците. Възможно е обаче те да се присъединят към принц Хари в Бирмингам по-късно през седмицата, за да популяризират игрите.

Не е ясно дали при променения график ще се състои среща между крал Чарлз и двамата му внуци, на седем и пет години, които той не е виждал лично от четири години.

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Дългогодишният спор на херцога на Съсекс с британското правителство относно сигурността му датира от решението му през 2020 г. да се откаже от ролята си на висш член на кралското семейство и да се премести в САЩ със семейството си.

Той оспори решението на Комитета за защита на кралските и VIP личности (RAVEC), според което поради факта, че той ще посещава Обединеното кралство рядко, сигурността му ще се оценява за всеки конкретен случай.

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Преди това той заяви, че няма да доведе семейството си в страната без по-добри мерки за сигурност, като през 2025 г. сподели пред BBC, че на този етап не вижда как би върнал съпругата и децата си в Обединеното кралство.

За последно херцогът и херцогинята на Съсекс бяха заедно в Обединеното кралство през 2022 г. за погребението на кралица Елизабет II. Оттогава той пътува до страната сам и се срещна с баща си при посещение миналия септември.