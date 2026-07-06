Свят

Банковите измами в Нидерландия скочиха с 30%

Това сочат данни на Нидерландската централна банка

6 юли 2026, 12:18
Банковите измами в Нидерландия скочиха с 30%
Източник: istock

Броят на измамите при банкови преводи, плащания с карти и тегления на пари в брой в нидерландската платежна система се е увеличил с 30 процента до около 658 000 през 2025 г., което прави средно 1800 случая на измама на ден. Стойността на измамите се е увеличила с 22 процента до 198 милиона евро. Това сочат данни на Нидерландската централна банка, които институцията публикува за първи път в този формат.

Най-често срещана е измамата с картови плащания. Става дума за кредитни карти, с чиито данни се злоупотребяват онлайн. Напоследък се наблюдава и увеличение на злоупотребите с откраднати и изгубени банкови карти, се посочва на сайта на институцията.

При преводите става дума предимно за бързи плащания, при които парите постъпват почти веднага в сметката на измамника, казва Ан-Джет Огилви, анализатор в централната банка. Става дума за измама, при която престъпникът се представя за член на семейството, друг познат или банков служител.

Този вид измама се използва и при преводи, насочени към чужбина. „И в двата случая е по-трудно преводът да бъде отменен,“ обяснява експертката. Както потребителите, така и фирмите стават жертви на измама, предупреждава Нидерландската централна банка.

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Освен броя на случаите на измама, нараснала е и общата им стойност. Централната банка отбелязва, че през цялата 2025 г. измамите са достигнали почти 200 милиона евро. Според централната банка е възможно някои хора да са станали жертва на измама повече от веднъж през изминалата година.

По данни на банката на ден се извършват измами за 540 000 евро. Тази сума изглежда голяма, но според експертите не е така, ако цифрата се погледне в перспектива. В Нидерландия се превеждат над 13 милиарда евро на ден. Това означава, че седем от всеки 100 000 плащания са измамни. „Това е само относително малка част от всички дневни трансакции“, уточнява Огилви пред телевизия Ен О Ес.

На сайта на Централната банка на Нидерландия има съвети за по-добро разпознаване на измамите. Центърът за помощ при измами също помага за безопасното ползване на банковите услуги, предоставя  с информация какво да се направи, ако човек все пак стане жертва на измама.

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Има известна утеха за онези, които все пак се сблъскват с такива измами.

„Сумите наистина са големи, но част от тях се възстановява от банките. Така че в крайна сметка от тази гледна точка  положението не е чак толкова зле,“ казва Ан-Джет Огилви.

Източник: БТА    
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