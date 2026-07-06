„Невъзможното“ се случи: Ерлинг Холанд помля Бразилия с "викингските си рога"

Н орвегия победи Бразилия с 2:1 в Ню Джърси в осминафинална среща на Световното първенство по футбол в Северна Америка. На 12 юли на четвъртифиналите норвежците ще срещнат победителя от мача Мексико и Англия.

Лидерът на скандинавците Ерлинг Холанд се разписа на два пъти, а в заключителните секунди на добавеното време на мача Неймар от дузпа вкара за бразилците.

Срещата започна динамично и още във 3-ата минута гол на норвежците бе отменен поради засада. Мартин Йодегор изведе отдясно Александър Сьорлот, който върна към Патрик Берг.

Бразилците много бързо показа, че няма само да се защитават. В 10-ата минута Гимараеш много добре намери Мартинели, който центрира по земя в наказателното поле към Куня. Играчът на Манчестър Юнайтед бе препънат от Айер, който скочи на необмислен шпагат. Главният рефер първоначално подмина ситуацията, но след намесата на ВАР прегледа ситуацията на монитора и отсъди 11-метров наказателен удар. Бруно Гимараеш изпълни слабо, а Ниланд хвана ъгъла и спаси.

До първата пауза за хидратация норвежците продължиха да владеят доста повече топката - в над 70% от времето, но "селесао" атакуваше по-опасно. В 24-тата минута Куня влезе в наказателното поле и падна след единоборство Волфе. Звездата на Манчестър Юнайтед поиска нова дузпа, но съдията бе категоричен, че такава няма.

В 30-ата минута Винисиус изведе отляво Мартинели, който напредна и от малък ъгъл потърси подаване към Гимараеш, но Ниланд отново се намеси и отклони с крак.

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Пет минути след това Нуса направи добър рейд, след което намери Йодегор в наказателното поле. Капитанът на „викингите“ стреля встрани от вратата. Малко след това и Холанд засече от въздуха след центриране отляво, но Алисон улови без проблем.

В 41-ата минута Бразилия стигна до нова много добра възможност. Йодегор загуби топката и Мартинели изведе отляво Винисиус, който стреля опасно в близкия ъгъл, но за трети път тази вечер Ниланд се намеси много добре и спаси.

Най-добрата възможност за Норвегия дойде в добавеното време на първата част, когато Холанд се пребори с Габриел и Маркиньос за топката, която стигна до Йодегор, който бе сам срещу Алисон, но стражът на Ливърпул спаси.

Второто полувреме започна с натиск на Бразилия. В 54-ата минута Винисиус пробив отляво, но не успя да подаде към свой съотборник и спечели единствено корнер.

В 58-ата минута Ендрик влезе на мястото на Куня. Секунди по-късно именно играчът на Реал имаше огромна възможност да открие резултата, след като излезе очи в очи с Ниланд и ударът му премина встрани от целта.

Ниланд в 62-рата минута за пореден път отказа играч на съперника. Райън бе оставен сам в наказателното поле, но ударът му по земя бе майсторски отразен от стража.

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Малко след това Шелдеруп проби отляво и опита центриране към Холанд. Алисон не се намеси много добре, но все пак отклони топката, а след това Габриел изчисти. В 67-ата минута отново Холанд пропусна да засече отблизо.

В 75-ата минута Шелдеруп стреля от границата на наказателното поле, но Алисон се намеси на ниво.

Норвегия нанесе своя удар в 80-ата минута, когато Шелдеруп за пореден път проби добре отляво и центрира в наказателното поле, където Холанд изпревари Габриел и засече с глава, пращайки топката във вратата на Бразилия.

В 86-ата минута Каземиро опита изненадващо да прехвърли Ниланд, но вратарят със сетни усилия успя да избие топката в дясната си греда.

В последната минута на редовното време Холанд сложи точка на спора, като с мощен удар от границата на наказателното поле матира Алисон. За таранът на Манчестър Сити това бе седми гол в надпреварата.

Бразилия стигна до почетен гол в последните секунди на добавеното време на срещата, когато Каземиро бе фаулиран в наказателното поле и съдията отсъди дузпа. Неймар бе точен от бялата точка, но за повече нямаше време.

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Звездата на Норвегия Ерлинг Хoланд беше много емоционален, след като вкара два гола, за да помогне на тима си да победи петкратните световни шампиони Бразилия с 2:1 и да достигне до четвъртфиналите на Световно първенство за първи път в историята.

„Никога не съм си мислил, че ще преживея нещо подобно. Сюрреалистично е да се състезаваш срещу най-добрите играчи в света на Световно първенство“, каза той след мача, цитиран от ДПА.

„Самото участие тук е специално. Но да вкарам седем гола за Норвегия на Световно първенство е нещо съвсем различно. Чувствам се нереално. Не мога да намеря думи, за да опиша изобщо как се чувствам. Понякога трябва да се ощипя, за да осъзная колко велико е всичко това“, добави той.

Норвегия сега ще се изправи срещу тима на Англия, който победи съдомакините Мексико с 3:2 във вълнуващ мач.

Норвежката звезда каза, че никога не е мислил, че ще може да победят Бразилия.

„Нека бъдем честни. Дълго време си мислех, че подобно нещо е невъзможно. Но очевидно сгреших“, коментира той.

Нападателят добави, че отборът ппроменя имиджа на страната, играейки с огромна смелост и страхотни умения. Представянето им срещу рекордните световни шампиони показа, че Норвегия има фантастичен отбор.

„Това може да е част от норвежката история. Но се надявам да продължим“, завърши той.

#22Jun | Tras ganarle a Senegal en el partido de fase de grupos, la selección de #Noruega celebró junto a su afición con tambores y el clásico remo que los ha caraterizado en este torneo.



El "viking row" es una tradición que se remonta a más de mil años atrás. Los vikingos… pic.twitter.com/QZklMuIb1F — El Estímulo (@elestimulo) June 23, 2026

Футболните фенове на Норвегия впечатлиха света с оригиналното си „викингско гребане“, превърнало се в една от най-големите атракции на Световното първенство. Зад идеята стои запаленият привърженик Оле Фрьойстад, който създава скандирането с надеждата да вдъхнови националния отбор за силно представяне на терена.

Оле Фрьойстад изглежда точно така, както човек би си представил един пламенен привърженик на норвежкия национален отбор по футбол.

С руса коса до раменете, облечен с фланелка на Норвегия и, най-важното, с викингски рога, които неизменно красят главата му, той трудно може да остане незабелязан.

Фрьойстад, известен с прякора „Mr Row Row“, е човекът, на когото се приписва създаването на „викингското гребане“, фенско скандиране, превърнало се в една от най-големите сензации на настоящото Световно първенство.

За страстния футболен запалянко от малък планински остров е истинска радост да вижда как родината му се представя успешно на Мондиала, а целият свят се увлича по уникалната атмосфера, създадена от норвежките фенове.

„Исках да направя нещо, което да помогне на отбора да се представя по-добре на терена“, каза Фрьойстад пред ABC Sport.

„Това винаги е било изключително важно за мен. Затова съм на стадиона, крещя с всички сили и се опитвам да ги подкрепям“, допълва Фрьойстад

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Искрата, която се превърна в пламък

Подобно на прочутите „викингски ръкопляскания“ на Исландия, които станаха световноизвестни по време на Европейското първенство през 2016 г., скандинавските съседи на исландците също черпят вдъхновение от средновековното си наследство. Така се ражда скандиране, което се разпространи с невероятна скоростст и се превърна в едно от най-запомнящите се явления на турнира.

Концепцията е проста: всички сядат така, сякаш се намират във викингски кораб, следват два удара на барабан, а след това всички едновременно издърпват въображаемо гребло и извикват „Row“ - норвежката дума за „греба“.

Темпото постепенно се ускорява, докато всички започнат да „гребат“ трескаво, преди всичко да завърши с бурни възгласи.

Фрьойстад разказва, че идеята за скандирането му хрумнала преди години, когато гледал мачове на норвежкия клуб Розенборг и наблюдавал неговите привърженици.

„Винаги много ми е харесвал звукът на „Row“ и въздействието, което оказваше върху стадиона. Години наред се наслаждавах на това и непрекъснато мислех за него“, казва Фрьойстад.

Когато Норвегия била на крачка от класиране за първото си Световно първенство от 1998 г. насам, Фрьойстад започнал да обмисля какво скандиране да занесат феновете на турнира.

„Помислих си, че ни трябва нещо, свързано с нашата култура, което да показва откъде сме. Исках да бъде нещо викингско, нещо силно", посочва още Фрьойстад.

После сякаш ми светна лампичката. Осъзнах, че „Row“ означава „гребане“. Освен това има страхотно движение. И си казах: „Боже мой, това е нашето скандиране.“

След това той се свързал с норвежката фенска организация Oljeberget, с която заедно доработили изпълнението и включването на барабанния ритъм.

„Аз дадох искрата. Имах много добра идея, но това скандиране оживя именно защото тази фенска група пожела да го използва“, каза той.

„Без подкрепата на групата и на норвежките привърженици това скандиране нямаше да означава нищо“, допълва Фрьойстад.

„По-голямо е от футбола“

Феновете организират хореографски изпълнения на „викингското гребане“ на емблематични места в САЩ, включително на „Таймс Скуеър“. Спонтанни изпълнения се появиха и по ескалаторите на железопътна гара в Бостън, на подовете на нюйоркското метро и дори по време на полети.

Някои от норвежките запалянковци признават, че самите те са изненадани колко освободено и ентусиазирано се държат по време на турнира.

„Толкова сме въодушевени, защото мина много време от последното ни класиране. Имам чувството, че показваме една нова страна от себе си“, каза един от привържениците преди един от мачовете на отбора.

„Обикновено сме доста тихи, така че не знам какво се случи, но сега просто сме невероятно развълнувани“, добави друг.

И футболистите също се включиха в инициативата, като след победите гребат символично заедно с феновете. Голямата звезда на отбора Ерлинг Холанд определи преживяването като „нещо по-голямо от футбола“.

За Фрьойстад това означава много, защото единственото му желание е да види Норвегия да се представя по възможно най-добрия начин.

„Искаме да спечелят Световното първенство и ние правим всичко по силите си, за да ги подкрепим“, каза той.

„Независимо дали побеждават, или губят, ние сме до тях. Ще ги подкрепяме докрай“, допълни Фрьойстад.

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Алф-Инге Холанд, баща на нападателя на Манчестър Сити и националния отбор на Норвегия Ерлинг Холанд, коментира евентуалния трансфер на сина си в друг клуб.

„Той е много щастлив в Манчестър Сити и има дългосрочен договор. Сега чакаме началото на новия сезон. Но всеки футболист би искал да играе за Реал Мадрид. Никога не знаеш какво може да се случи във футбола“, цитира думите на Алф-Инге, според DAZN ES.

25-годишният норвежец има действащ договор с Манчестър Сити до лятото на 2034 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 200 милиона евро.

През сезон 2025/26 Холанд изигра 52 мача във всички състезания, в които отбеляза 38 гола и направи 9 асистенции.

Нападателят участва с националния отбор на Световното първенство в северна Америка.

🚨 BREAKING: Ole Frøystad, the Norwegian superfan behind the viral Viking Row, created the iconic chant after Norway qualified for its first men's World Cup since 1998. The gesture has become a global sensation with 38 million views and 3 million likes before the tournament… pic.twitter.com/Mq1JPYa2Vl — Archange Shadow (@Archange_Shadow) July 5, 2026

Около 30 души са потърсили медицинска помощ след фойерверки в Осло, с които са отпразнували победата на Норвегия над Бразилия на осминафиналите на Световното първенство по футбол.

Според органите на реда 30 ранени са били приети в спешните отделения на болниците. Началникът на полицията в Осло Ейвинд Хамерволд заяви, че всички наранявания са леки.

Според TV2 около 100 000 души са наблюдавали фойерверките, с които са отпразнували победата на националния отбор. Норвегия надделя над Бразилия с 2:1, за да се класира за четвъртфиналите на Световното първенство за първи път в историята си, където ще се изправи срещу Англия.

Стотици хиляди норвежци излязоха по улиците, за да отпразнуват този успех. Празникът на гребането, който се превърна в синоним на Холанд и отбора, беше представен на терена след мача, както и по улиците и площадите на Норвегия, докато страната празнуваше може би най-голямата си победа.

„Иска ми се да бях на тези улици. Иска ми се да участвах в това. Всеки трябва да се забавлява. Цяла Норвегия трябва да се забавлява. Просто трябва да се насладите на момента“, заяви Холанд след мача.

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Кой е Ерлинг Браут Холанд?

Ерлинг Браут Холанд е норвежки професионален футболист, смятан за един от най-добрите нападатели в света. Роден е на 21 юли 2000 г. в Лийдс, докато баща му играе в Англия. В момента е нападател на Манчестър Сити и на националния отбор на Норвегия.

Най-отличителните му качества са:

впечатляваща физика (195 см ръст); изключителна скорост за играч с неговите размери; отлично пласиране в наказателното поле; много силен завършващ удар с двата крака и глава.

Кариерата му преминава през няколко клуба:

Брюне - първи професионален клуб; Молде - под ръководството на Оле Гунар Солскяер; Ред Бул Залцбург - привлича вниманието с головете си в Шампионската лига на УЕФА; Борусия Дортмунд - утвърждава се като един от най-резултатните нападатели в Европа; Манчестър Сити - от 2022 г., където печели множество трофеи и поставя рекорди по отбелязани голове.

Сред най-големите му постижения са:

рекорд за най-много голове (36) в един сезон на Висшата лига на Англия; спечелване на требъл (първенство, купа и Шампионска лига) с Манчестър Сити през сезон 2022/23; наградите за Играч на сезона и Голмайстор на Висшата лига; превръщането му в най-резултатния футболист в историята на националния отбор на Норвегия.

Холанд е син на бившия норвежки футболист Алф-Инге Холанд, който също е играл за Манчестър Сити. Второто му име - Браут - идва от фамилията на майка му, а в последно време той използва и фамилното съчетание „Braut Haaland“ върху екипа на националния отбор като знак на уважение към нея.