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Сблъсък на амбиции и кулинарни умения в новия сезон на „Черешката на тортата“

Популярни българи канят зрителите в домовете си от 13 юли всеки делничен ден в 20:00 ч. по NOVA

6 юли 2026, 11:05
Сблъсък на амбиции и кулинарни умения в новия сезон на „Черешката на тортата“
Източник: NOVA

О бичаното кулинарно предаване, което отвежда зрителите в домовете на популярни българи, се завръща с нов сезон от 13 юли в 20:00 ч. по NOVA. Истински вкусови шедьоври ще се борят за одобрението на кулинарния експерт шеф Иван Манчев в „Черешката на тортата“. Вкусната храна и добрата атмосфера ще бележат всяка от вечерите, а в предизвикателните тематични седмици няма да липсват нестандартни решения от страна на домакините, счупени чинии и капризни гости.

Сблъсъкът на амбиции и кулинарни умения, съчетан с желание за забавление, ще придаде перфектния вкус на летните вечери. Сред домакините този сезон ще бъдат обичани певци, харизматични актьори, утвърдени журналисти, награждавани спортисти, риалити звезди и инфлуенсъри, които ще разкрият една напълно непозната своя страна.

„Имаме много интересни участници, на които се възхищавам – готвят изключително добре. Предстои един вдъхновяващ сезон и лично аз смятам, че е един от най-добрите на предаването. „Черешката на тортата“ създава атмосфера и прекрасно настроение, а и е пикантно да влезеш в дома на звездата, за да видиш какво харесва и как готви“, сподели шеф Манчев в „Събуди се“.

Вълнуващи тематични седмици ще донесат различна тръпка на участниците. Сезонът ще започне с предизвикателства скрити в „Кутията на Манчев“, ще продължи с битка на поколенията и пътешествия за сетивата с интернационална кухня, а забавлението ще бъде гарантирано в седмицата на комиците. Кои са първите петима популярни българи, които ще се борят за място в залата на кулинарната слава на „Черешката на тортата“ – разберете на 13 юли от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Eпизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Източник: NOVA    
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