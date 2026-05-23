Кабинетът "Радев" планира да изтегли дълг от 3.8 млрд. евро

П равителството на премиера Румен Радев ще изтегли нов дълг в размер на 3.8 милиарда евро. Това се посочва в приетата законодателна програма на кабинета.

Предложените промени позволяват на Министерския съвет да поема държавен дълг до 3,8 млрд. евро. Тези средства ще се използват за покриване на бюджетния дефицит и за рефинансиране на разходи по Плана за възстановяване и устойчивост на България (ПВУ).

Кабинетът одобри нов дълг от над 7 млрд. лева

Част от дълга може да бъде набран и от международните финансови пазари чрез специална средносрочна програма за емитиране на държавен дълг.

Целта е държавният бюджет да разполага с достатъчно средства, за да покрие очакваните големи плащания през 2026 г. по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това ще позволи финансирането да става по-редовно и ще ускори изпълнението на инвестициите по плана, като същевременно ще се намали рискът от недостиг на средства (ликвидни рискове).