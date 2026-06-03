Румен Радев: Нито едно евро, нито цент, няма да бъдат отнети от българския пенсионер

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Н ито едно евро, нито един цент, няма да бъдат отнети от българския пенсионер. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание.

"Пенсиите няма да бъдат намалявани, те ще бъдат увеличени по т. нар. швейцарско правило. За намаляване на майчинството също не е ставало въпрос", увери премиерът.

Министерският съвет решава днес за смяната на особения търговски управител на "Лукойл", каза още Румен Радев в началото на заседанието.

Предложението за смяната е направено тази сутрин от министъра на икономиката Александър Пулев на заседание на Съвета по сигурност към МС.

Румен Радев коментира и информациите за F-16.

"От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да си тръгне, е източила хазната, така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсиите няма да се намаляват. Напротив, ще бъдат увеличени до пълния размер по швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер”, каза Радев.

"Продължаваме, както обещах, или по-точно възобновяваме работата по Плана за справедлив преход, който е зарязан от години. Днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобов дол. Ще направим всичко възможно тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони", заяви премиерът.