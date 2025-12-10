Гръцките фермери планират акция на моста Рио-Антирио

Г ръцките фермери, които протестират от десет дни, започнаха да се изтеглят от пристанището в град Волос, област Тесалия, което блокираха символично тази сутрин, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Гръцки фермери заплашват с блокади на пътищата към България

Участници в протеста от областите Етолоакарнания и Ахая са се насочили обаче към моста Рио-Антирио над Коринтския залив – една от основните пътни връзки между Централна Гърция и полуостров Пелопонес. Според твърденията им целта им не е да затворят моста, а да вдигнат бариерите на пункта за тол такси на него, за да позволят безплатно преминаване на автомобилите и да информират пътниците за исканията си.

Въпреки това полицията е затворила новата магистрала Атина – Патра край Рио, за да не допусне земеделците да достигнат до моста.

Земеделските производители от южната ни съседка продължават с протестите

Земеделците протестират преди всичко заради забавянето на субсидиите им в резултат на корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ по-рано тази година.