Гръцките фермери продължават с блокадите

Те обаче обещаха облекчаване на движението по празниците

22 декември 2025, 12:03
Гръцките фермери продължават с блокадите
Източник: EPA/БГНЕС

С нови блокади протестиращите гръцки земеделци продължават действията си в различни точки на страната, засилвайки натиска към правителството в навечерието на празниците, информира гръцката държавна телевизия ЕРТ. 

Гръцките фермери затягат хватката

Медията съобщи, че земеделците от блокадата в Никея ще пристъпят в 11:30 ч. местно време (и българско) в понеделник към блокиране на тунела на Темпе, свързващ Тесалия и Централна Македония. Затварянето му ще бъде само за товарните автомобили и ще продължи пет часа. Ще бъдат пропускани леки автомобили и пътнически автобуси. 

Гръцките фермери продължават блокадите въпреки обещанията

В 13:00 ч.местно време (и българско) пред Министерството на земеделското развитие и храните на Гърция е насрочена протестна проява, организирана от работнически синдикати и федерации. Съгласно решение на земеделските организации се очаква на 23 декември фермерите от блокадата в Никея да пристъпят към пренареждането на тракторите си по пътното платно, за да улеснят пътуващите през тридневния коледен период, съобщава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Гръцки фермери заплашват с блокади на пътищата към България

Земеделците от област Тесалия, установили блокади край Кардица и Трикала, са взели решение да остане отворена по една лента във всяка посока на автомагистрала Е65 за пътуващите по празниците.  Фермери от област Янина са решили да блокират за три часа в понеделник пътен възел край Калпаки, като няма да пропускат единствено товарни автомобили. 

Земеделските производители от южната ни съседка продължават с протестите

Земеделците отвориха платното за движение към Солун при Малгара. Остава въпросът по какъв начин националният път ще бъде отворен безопасно за шофьорите във вторник, информира още ЕРТ. 

На граничен пункт „Кулата-Промахон“ в навечерието и в самия ден на Коледа се очаква преминаването да бъде свободно.

Гръцките фермери планират акция на моста Рио-Антирио

Гръцкото правителството за пореден път обяви, че е отворено за диалог, който земеделците определиха като формален и заявиха продължаване на протестните мобилизации. Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ. 

Източник: Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров    
гърция фермери протести граница
