Грипна епидемия в област Пловдив: Учениците минават на онлайн обучение, спрени са ваксинациите

В област Пловдив се въвеждат временни противоепидемични мерки, считано от днес, 28 януари, до 6 февруари включително.

За този период се преустановяват присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади. Ограничени са свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Удължават епидемичната обстановка в област Пловдив

Преустановяват се също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

До 30 януари същите мерки са в сила и за област Бургас. В Добрич и Варна обаче грипната епидемия вече е отменена, предаде NOVA. Данните за изминалата седмица (19-25 януари) показват продължаваща тенденция за ръст на заболяемостта. Общо за страната се отчитат 149,46 заболели на 10 000 население.

Грипна епидемия в нови 4 области, какви са мерките

Редица области като Сливен, Търговище, Монтана, Плевен, Смолян, Ямбол, Велико Търново, Русе и София - област се намират на прага на епидемия.