Тези малки действия могат да придадат истински смисъл на живота ви

Началото на годината често е свързано с опити за големи промени в живота, които се надяваме да ни накарат да се чувстваме по-уверени, удовлетворени или да имаме по-контрол

Тези малки действия могат да придадат истински смисъл на живота ви
Н ачалото на годината често е свързано с опити за големи промени в живота, които се надяваме да ни накарат да се чувстваме по-уверени, удовлетворени или да имаме по-контрол. Може би сте решили, че е време да смените кариерата си, да се преместите в чужбина или да пробягате маратон.

Но трайният смисъл рядко идва от драматично преоткриване. Той се оформя от това, което правим последователно. Поведенческата наука ни казва, че смисълът се изгражда едно по едно, подсилващо действие.

С други думи, смисълът не е нещо, което откриваш след дълго търсене. Той е нещо, което изграждаш, едно малко, стойностно действие след друго.

И така, как точно работи всичко това? И за какви видове стойностни действия говорим?

Значението на смисъла

В психологията „смисъл“ се отнася до усещането, че животът е последователен, целенасочен и свързан с това, което ви интересува.

Хората, които изпитват повече смисъл, са склонни да съобщават за по-добро благополучие , по-нисък стрес и депресия, както и за по-голяма устойчивост, когато животът стане труден.

Когато смисълът е нисък, хората могат да се чувстват незакотвени или отнесени от течението, дори ако обективно нищо не върви „зле“.

Животът обикновено се усеща смислен, когато прекарваме време в неща, които са важни за нас и ни носят някакво чувство за награда. Това не е непременно вълнение, а тихо чувство на „струваше си“. Да помогнем на приятел, да научим нещо малко, да изпълним задача или да споделим момент на свързване може да ни направи по-заземени и живи.

Тези преживявания са примери за положително подкрепление – поведения, които връщат нещо в замяна, като енергия, гордост, удовлетворение или свързаност. С течение на времето тези малки награди засилват моделите, които помагат на живота да се чувства целенасочен.

За разлика от това, когато действаме предимно, за да избегнем дискомфорта – отменяме планове, отдръпваме се, когато сме тревожни или претоварени, отлагаме важни задачи – получаваме момент на облекчение, но губим достъп до преживяванията, които обогатяват живота.

По-полезен модел е да се правят малки стъпки, дори когато мотивацията е ниска. Изпращането на съобщението, започването на работа или излизането навън са малки начала, които често предизвикват удовлетворението или надеждата, които чакахме.

Защо еднократните подобрения не са трайни

Хедонистичната бягаща пътека помага да се обясни защо еднократните, приятни моменти рядко създават траен смисъл. Психолозите използват този термин, за да опишат склонността ни бързо да се връщаме към обичайното си емоционално ниво след положителни събития.

Бързо се адаптираме към приятни неща и събития: купуване на нещо ново, постигане на цел, кратка почивка. Изтощен служител може да се чувства по-добре след уикенд, но ефектът избледнява веднага щом се върне понеделник.

Специалните моменти са все още ценни. Те създават спомени и бележат годината. Но те не променят живота ни, освен ако не са съчетани с малки, последователни промени в ежедневните рутини, поставянето на граници и начините, по които инвестираме във взаимоотношенията си.

Значението зависи от различни източници

Благополучието е по-стабилно, когато е подкрепено от редица малки, постоянни източници на подкрепление . Ако цялото ви чувство за цел се основава на работа, една връзка или едно-единствено занимание – като спорта – тогава стресът в тази единствена област може да разклати благосъстоянието ви.

Но когато смисълът се основава на няколко области – приятелства, учене, творчество, физическа активност, принос, семейство, природа, духовност – имате повече точки на стабилност.

Окуражаващото е, че смисълът не зависи от перфектна мотивация или големи промени в живота. Той се оформя от малки поведения, които можете да започнете по всяко време.

И така, какво всъщност работи?

Тези три стъпки, подкрепени от изследвания, могат да ви помогнат да изградите повече смисъл в живота си.

1. Погледнете назад, преди да продължите напред

Преди да си поставите цели, помислете за изминалата година. Попитайте:

  • За какво се гордея или за какво съм благодарен/благодарна?
  • какво повдигна енергията ми или чувството ми за цел?
  • какво го е изтощило?
  • какво всъщност е имало значение, което избягвах?

Това ви помага да разпознаете кои поведения, взаимоотношения и рутини са ви поддържали тихомълком и къде портфолиото ви може да е станало твърде тясно.

2. Изберете две или три области, които са важни за вас

Значимата промяна рядко идва от грандиозни решения. По-стабилен подход е да изберете две или три области от живота , които са важни – подобряване на здравето, задълбочаване на връзката, научаване на нещо ново, принос към обществения живот или укрепване на родителските рутини – и да определите по едно малко, реалистично действие във всяка от тях. Целта не е да се преразгледа всичко, а внимателно да се разширят източниците ви на възнаграждение.

Планирайте само първата стъпка: кратка разходка, четене на страница, изпращане на съобщение, писане на параграф, упражнение за пет минути. В началото най-голямото постижение е просто да започнеш, независимо колко малко е то.

Бъдете добри към себе си. Болест, стрес, умора и конкуриращи се изисквания ще нарушат плановете ви. Важното е да се върнете, внимателно и многократно, към поведението, което отразява това, което искате да бъдете.

3. Организирайте средата си така, че правилното поведение да е лесно

Използвайте подсказки, които да ви помогнат да започнете. Подгответе си дрехите за ходене предната вечер, дръжте дневника си на възглавницата и сложете напомняния там, където ще ги виждате.

Намалете триенето. Дръжте най-важното на предвидими места, отстранете разсейващите фактори от погледа и поддържайте удобно пространство. Целта е смисленото поведение да бъде плавно и без фрустрация .

Закрепете нови навици към стари:

  • прочетете една страница преди сутрешното си кафе
  • разтягайте се преди да проверите имейлите си
  • водете си дневник три минути преди да си миете зъбите.

Тези двойки преместват тежестта от волята към рутината.

Източник: sciencealert    
Смисъл в живота Постепенни действия Благополучие Поведенческа наука Трайни промени Положително подкрепление Личностно развитие Навици и рутина Устойчивост Организация на средата
