"Всичко за него е глупаво": Доналд Тръмп атакува Гавин Нюсъм заради дислексията му

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че президентите не трябва да имат увреждания при ученето и четенето, засилвайки словесните си атаки срещу губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм през последните дни, предаде Ройтерс.

Пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом Тръмп цитира направената от Нюсъм публично достояние дискусия за дислексията му - нарушение на способността за учене и четене, и изказа предположение, че такива състояния трябва да дисквалифицират човек от президентския пост.

Губернаторът на Калифорния обмисля да се кандидатира за президент на САЩ

Нюсъм се разглежда като потенциален кандидат на Демократическата партия за президентските избори през 2028 г. и често си разменя остри реплики с Тръмп, който даде на калифорниеца прякора „Нюскъм“ (в превод от английски език - „нов измамник“).

Gavin Newsom Fires Back at 'Brain-Dead Moron' Donald Trump as Feud Explodes via @okmagazine https://t.co/Wff37Rj5uq — Lesley Abravanel 🪩 (@lesleyabravanel) March 12, 2026

„Гавин Нюскъм призна, че е - че има увреждания при ученето и четенето“, каза Тръмп пред журналистите в Белия дом.

Тръмп е Т-рекс, а "жалките" лидери трябва да му се противопоставят

„Честно казано, аз подкрепям изцяло хората с увреждания при ученето и четенето, но не и моя президент. Не искам - мисля, че един президент не трябва да има увреждания при ученето и четенето, ясно ли е?“ заяви Тръмп. „И знам, че е много спорно да се каже такова ужасно нещо - за президента на САЩ. Гавин Нюскъм призна, че има увреждания при ученето и четенето, дислексия, всичко за него е глупаво“.

Тези коментари са поне третият случай в последните дни, когато Тръмп атакува Нюсъм заради дислексията му, за която губернаторът говори в интервюта и в книгата си, отбелязва Ройтерс.