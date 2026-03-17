"Всичко за него е глупаво": Доналд Тръмп атакува Гавин Нюсъм заради дислексията му

Президентът на САЩ заяви, че хора с увреждания при ученето не трябва да заемат позиции в Белия дом

17 март 2026, 07:03
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че президентите не трябва да имат увреждания при ученето и четенето, засилвайки словесните си атаки срещу губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм през последните дни, предаде Ройтерс.

Пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом Тръмп цитира направената от Нюсъм публично достояние дискусия за дислексията му - нарушение на способността за учене и четене, и изказа предположение, че такива състояния трябва да дисквалифицират човек от президентския пост.

Губернаторът на Калифорния обмисля да се кандидатира за президент на САЩ

Нюсъм се разглежда като потенциален кандидат на Демократическата партия за президентските избори през 2028 г. и често си разменя остри реплики с Тръмп, който даде на калифорниеца прякора „Нюскъм“ (в превод от английски език - „нов измамник“).

„Гавин Нюскъм призна, че е - че има увреждания при ученето и четенето“, каза Тръмп пред журналистите в Белия дом.

Тръмп е Т-рекс, а "жалките" лидери трябва да му се противопоставят

„Честно казано, аз подкрепям изцяло хората с увреждания при ученето и четенето, но не и моя президент. Не искам - мисля, че един президент не трябва да има увреждания при ученето и четенето, ясно ли е?“ заяви Тръмп. „И знам, че е много спорно да се каже такова ужасно нещо - за президента на САЩ. Гавин Нюскъм призна, че има увреждания при ученето и четенето, дислексия, всичко за него е глупаво“.

Тези коментари са поне третият случай в последните дни, когато Тръмп атакува Нюсъм заради дислексията му, за която губернаторът говори в интервюта и в книгата си, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
Доналд Тръмп Гавин Нюсъм Дислексия Президентски пост Увреждания при ученето Словесни атаки Кандидат за президент Избори 2028 Политика Белия дом
