Двама убити в бистро до летището на Франкфурт

Д вама души са били застреляни в бистро близо до летището на Франкфурт, съобщи тази сутрин германската полиция, цитирана от ДПА.
Атаката е била извършена в град Раунхайм.
Въоръжен мъж влязъл в заведението около 3:45 ч. (4:45 ч. българско време) и прострелял двама посетители, които починали на място. Нападателят е избягал и в момента е в ход голяма полицейска операция по издирването му.
Doden door schietincident in plaats bij Frankfurt Airport https://t.co/UEZrAl19o4 pic.twitter.com/7hw68scstw— De Telegraaf (@telegraaf) March 17, 2026