Грешка, която много туристи правят: Без какво не бива да пътувате в чужбина

П ътуването в чужбина обикновено се свързва с нови градове, добра храна и приятни преживявания. Но дори и най-доброто пътуване понякога поднася изненади: внезапно заболяване, нараняване по време на активна почивка или друга непредвидена ситуация.

Защо трябва да сключите застраховка преди да пътувате в чужбина

Пътуването в чужбина отдавна се е превърнало в нещо обичайно за хората по света: някои отиват на почивка, други на гости на роднини или в командировка. Когато планират пътуване, повечето хора мислят за билети, настаняване, маршрути и куфари. Но има едно нещо, което не всеки помня - медицинската застраховка.

Понякога изглежда като формалност или ненужен разход. Всъщност, застраховката може да бъде най-полезното нещо по време на пътуване, особено ако нещо се обърка.

Дори по време на почивка се случват непредвидени ситуации

Дори най-внимателно планираното пътуване не гарантира, че всичко ще мине перфектно. Когато пътуват, хората ходят повече, движат се повече, опитват нови храни, променят климата и ритъма на живот. Поради това тялото понякога реагира различно от очакваното.

Най-често срещаните ситуации, с които се сблъскват туристите:

внезапно влошаване на благосъстоянието

наранявания по време на активен отдих

хранително отравяне

обостряне на хронични заболявания

необходимост от спешна медицинска помощ

В много страни медицинските услуги за чужденци могат да бъдат много скъпи. Дори един обикновен лекарски преглед или лечение на обикновено отравяне понякога може да струва стотици евро.

Спокойствие по време на пътуване

Друг важен момент е психологическият комфорт. Когато човек знае, че в случай на проблем има ясен план за действие, пътуването протича много по-гладко.

Със застраховка няма нужда да се паникьосвате и да търсите решения в стресова ситуация. Достатъчно е да се свържете с екипа за поддръжка, който ще ви каже какво да правите по-нататък и в коя болница да отидете.

Някои държави изискват застраховка

Застраховката за пътуване е задължително изискване за много страни. Например, тя е необходима за получаване на шенгенска виза. Дори ако страната официално не я изисква, пътуващите често сключват застраховка доброволно - само за собствено спокойствие.

Това може да спести значителни пари

Медицинското лечение в чужбина без застраховка може да струва значително повече от самото пътуване. В някои страни медицинските сметки могат да достигнат хиляди евро.

Ето защо много опитни пътешественици третират застраховката като също толкова важна част от подготовката, колкото резервацията на настаняване или закупуването на билети.

Какво да проверите преди регистрация

Преди пътуването си, трябва да обърнете внимание на няколко прости неща:

Вашата застраховка покрива ли страната, в която пътувате?

Какъв е максималният размер на медицинското покритие?

Включена ли е помощ при злополука?

Покрива ли застраховката амбулаторно и болнично лечение?

Има ли спешна медицинска помощ и транспорт до мястото на лечение?

Как работи услугата за поддръжка в чужбина?

Има ли възстановяване на разходите за необходими лекарства?

Вижте отзиви за застрахователната компания

Има ли репатриране в случай на смърт?

Тези подробности ще ви помогнат да избегнете неприятни изненади по време на пътуването си. Разбира се, не искате да мислите за лоши неща, но определено ще съжалявате, че нямате застраховка, когато получите сметка за хиляди евро само за транспортирането ви до болницата, например с хеликоптер.

Основното правило на пътешественика

Застраховката не гарантира, че нищо няма да се случи по време на пътуването ви. Но ви дава увереност, че дори в трудна ситуация, няма да останете сами с проблема.

Понякога е малко нещо като предварително уговорена застраховка, което ви позволява да спестите не само бюджета си, но и хубави спомени от пътуването.