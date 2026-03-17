Обрат във времето: Дъжд и сняг в края на март

17 март 2026, 06:30
П рез нощта от югозапад облачността ще се увеличава. Над източната половина от страната ще бъде предимно ясно. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони и поречието на Дунав видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между -2° и 3°, за София – около 0°. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Във вторник над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна. В следобедните часове на места, главно в планинските райони на Западна България, ще има превалявания от дъжд, а по високите планински части – от сняг. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 12°.

В планините ще бъде предимно облачно. В следобедните часове в масивите на Западна България ще има превалявания от дъжд, в местата над 1300 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около -1°.

По Черноморието преди обяд на места ще има намалена видимост и ниска облачност. През деня облачността ще бъде по-често значителна. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 10°. Температурата на морската вода е 7°-9°, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 17 март Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 36 мин. и залязва в 18 ч. и 35 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 59 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 49 мин. и залязва в 16 ч. и 56 мин. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.

В сряда ще преобладава облачно време и на места ще има слаби превалявания от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България и временно силен вятър от изток-североизток. Ще нахлува студен въздух и температурите ще започнат да се понижават – максималните ще бъдат между 7° и 12°, а минималните – между 0° и 5°.

В четвъртък ще е облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините – от сняг. Вечерта с продължаващото застудяване в Предбалкана и по високите полета дъждът ще започне да преминава в сняг. Ще остане ветровито. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 4° и 9°, а минималните - няма да се променят съществено.

