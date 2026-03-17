Почина легендарен актьор от „Завръщане в бъдещето“

М ат Кларк, чиято актьорска кариера обхваща десетилетия в киното и телевизията, работейки с някои от най-големите звезди на Холивуд, е починал, съобщава американското издание TMZ.

Семейството му съобщи, че Кларк, който е най-известен с ролята си на барман в третата част на „Завръщане в бъдещето“ и в телевизионния ситком „Grace Under Fire“, е починал в дома си в Остин, Тексас, в неделя сутринта от усложнения след операция на гърба.

Кларк участва в редица уестърни на големия и малкия екран редом до имена като Клинт Истууд и Джон Уейн… както и в култовия филм от 80-те „The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension“.

Той се появява и в сериала „Grace Under Fire“… както и в класически поредици като „Bonanza“, „Kung Fu“ и „Dynasty“.

Семейството му споделя, че Кларк е бил „актьор на актьорите“, който обича и уважава професията, но не се е вълнувал от славата и блясъка. Впечатлявал се е от хора, които са добри и обичат семействата си. Смятал се е за „късметлия“ в кариерата си… и „е живял живота си и си е отишъл по свой начин“.

Той беше на 89 години.