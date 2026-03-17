Зеленски: Украйна осуети стратегическа офанзива, планирана от Русия за март

Свят

Зеленски благодари на украинските въоръжени сили за тяхната защита на страната

Източник: БГНЕС/EPA

У крайна е осуетила стратегическа офанзива, планирана от Русия за март, заяви вчера украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видео обръщение, цитиран от Укринформ.

„Украинските сили за отбрана осуетиха руската стратегическа настъпателна операция, която врагът беше планирал за март. И въпреки че атаките са постоянни и нападенията продължават, интензивността на набезите и мащабът на конфронтацията не са това, което руснаците бяха планирали и което тяхното командване беше обещало на политическото ръководство на Русия“, каза украинският президент.

Зеленски: Войските на Путин не са чак толкова успешни

Зеленски благодари на украинските въоръжени сили за тяхната защита на страната.

Според независими военни експерти настъплението на руските войски наскоро е забавило ход. На някои фронтове, особено в южната част на страната, украинците са успели да си възвърнат територии чрез контраатаки, отбелязва ДПА.

Украйна се защитава от руската инвазия вече повече от четири години.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
