Зеленски: Украйна осуети стратегическа офанзива, планирана от Русия за март

У крайна е осуетила стратегическа офанзива, планирана от Русия за март, заяви вчера украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видео обръщение, цитиран от Укринформ.

„Украинските сили за отбрана осуетиха руската стратегическа настъпателна операция, която врагът беше планирал за март. И въпреки че атаките са постоянни и нападенията продължават, интензивността на набезите и мащабът на конфронтацията не са това, което руснаците бяха планирали и което тяхното командване беше обещало на политическото ръководство на Русия“, каза украинският президент.

Зеленски: Войските на Путин не са чак толкова успешни

Зеленски благодари на украинските въоръжени сили за тяхната защита на страната.

Refinery hit.

Slaviansk-on-Kuban.



Ukraine is reaching deeper.



Energy is the target.

Cost is the message.

Russia’s war is no longer distant from Russia.https://t.co/R4uUNjrFPj pic.twitter.com/2n9B64pl7q — Lew Anno Support#USA#NATO#Ukraine 24/2-22 (@anno1540) March 17, 2026

Според независими военни експерти настъплението на руските войски наскоро е забавило ход. На някои фронтове, особено в южната част на страната, украинците са успели да си възвърнат територии чрез контраатаки, отбелязва ДПА.

Украйна се защитава от руската инвазия вече повече от четири години.