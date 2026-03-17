Мелони се противопостави на военната интервенция в Ормузкия проток

И талианският премиер Джорджа Мелони изрази снощи резерви относно военното участие на Италия в защитата на петролните танкери в Ормузкия проток, предаде ДПА, като се позова на нейно участие в телевизионно предаване.

Свободата на корабоплаването в пролива между Иран и Арабския полуостров е от фундаментално значение, каза Мелони пред италианската телевизия. Тя добави обаче, че една такава интервенция би означавала „стъпка към по-голямо участие“ във войната.

Meloni ha escluso che l’Italia possa intervenire nello stretto di Hormuzhttps://t.co/aLDBxNjXnc — Il Post (@ilpost) March 16, 2026

Ормузкият проток, основен морски път и единственият морски проход от Персийския залив към открито море, бе блокиран от Иран в отговор на въздушните удари на САЩ и Израел.

Тръмп призова в конфронтационен тон вчера съюзниците от НАТО да помогнат за осигуряване на доставките на петрол през протока. Президентът на САЩ отправи предупреждение, че страните от алианса ще се изправят пред „много лошо бъдеще", ако не помогнат на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.

Германия и други съюзници отхвърлиха исканията му.

Тръмп призова съюзниците да защитят Ормузкия проток, Южна Корея обмисля отговор

Мелони на свой ред призова за „укрепване“ на военноморската мисия на ЕС „Аспидес“. Отбранителната мисия, създадена през 2024 г., след като подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси атакуваха няколко кораба, досега е действала главно в Червено море.

Дясната министър-председателка на Италия е повтаряла на няколко пъти, че страната ѝ няма да участва в израелско-американските атаки срещу Иран.