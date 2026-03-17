Не са само морковите: 4 суперхрани за отлично зрение и здрави очи

М орковите не са единствената храна, която може да поддържа здравето на зрението, пише Fox News.

Лорън Манакър, регистриран диетолог от Южна Каролина, наскоро изследва как ежедневните храни могат да помогнат за защитата на очите в статия за EatingWell – издание, фокусирано върху храненето и здравословния начин на живот.

Манакър споделя, че определени хранителни вещества играят ключова роля в поддържането на зрението с течение на времето. Тя отбелязва, че съединения като лутеин, зеаксантин и бета-каротин помагат за предпазването на очите от излагане на синя светлина и увреждания, свързани с възрастта, като същевременно поддържат здравето на ретината и други структури, участващи във визуалното възприятие.

Ето четири храни, които могат да помогнат за поддържането на зрението:

Яйца

Яйчните жълтъци са източник на лутеин и зеаксантин – антиоксиданти, които помагат за защитата на очите от вредното излагане на светлина, обяснява Манакър.

„Тези хранителни вещества са ключови за защитата на очите ви от вредната светлина и за поддържането на дългосрочното здраве на зрението“, казва тя.

Манакър отбелязва, че тъй като лутеинът и зеаксантинът са мастноразтворими нутриенти, естествените мазнини в яйчните жълтъци помагат на тялото да ги абсорбира по-ефективно. Яйцата също така осигуряват протеини и други основни хранителни вещества, което ги прави лесна добавка към ястия като омлети, купи със зърнени храни или салати.

Шамфъстък

Шамфъстъкът също може да подпомогне здравето на очите и може да се консумира като междинно хранене или да се включва в основни ястия, за да се увеличи приемът на важни хранителни вещества.

Изследване, публикувано в The Journal of Nutrition, установява, че възрастни, които са консумирали по 56 грама шамфъстък всеки ден в продължение на 12 седмици, са отбелязали подобрение в маркер, свързан със защитата на очите, наречен оптична плътност на макулния пигмент.

„Шамфъстъкът е естествен източник на лутеин – растителен пигмент, който заедно със зеаксантина формира макулния пигмент в ретината. Този пигмент помага за защитата на очите от увреждане от светлината, а по-високите му нива се свързват с по-добро здраве на очите“, посочва Манакър.

Сладки картофи

Сладките картофи са друга храна, свързана с подкрепата на зрението, поради високото им съдържание на бета-каротин – форма на витамин А.

„Сладките картофи са от съществено значение за доброто нощно виждане и намаляването на риска от сухота в очите“, твърди Манакър. Тя добавя, че витамин А помага за поддържането на здравето на роговицата (прозрачният външен слой на окото) и играе ключова роля в поддържането на нормалното зрение.

Спанак

Спанакът също може да играе роля в поддържането на дългосрочното здраве на очите, обяснява експертът.

„Този листен зеленчук е истинска „електроцентрала“ за лутеин и зеаксантин, които предпазват очите ви от вредната светлина и намаляват риска от катаракта (перде на окото) и свързаната с възрастта дегенерация на макулата“, казва тя. „Освен това е чудесен източник на витамин С.“

Спанакът може да се добавя към смутита, да се смесва с бъркани яйца, да се слага в салати или леко да се задушава като гарнитура, за да се увеличи приемът на тези ценни хранителни вещества.