България

ЕК: България поиска отглагане на срокове по ПВУ

ЕК: Това, което ние сега ще направим, е да оценим промените

27 април 2026, 17:26
ЕК: България поиска отглагане на срокове по ПВУ
Източник: iStock/Getty Images

Б ългария е поискала миналата седмица от Европейската комисия отлагане на срока за изпълнение на два ключови етапа от Плана за възстановяване и устойчивост. Става въпрос за създаването на работещ антикорупционен орган, заради което бяха спрени над 360 милиона евро по второто и третото плащане по ПВУ. Брюксел в момента разглежда искането на София, съобщава БНТ.

“Миналата седмица България поиска промяна в Плана за възстановяване, след разговори с Комисията. Промяната включва предложение да бъде отложен срокът за прилагането на два ключови етапа, свързани с Антикорупционната комисия. Заради тези етапи по-рано бяха спрени част от плащанията. Първият ключов етап е свързан със създаването на политически независим антикорупционен орган. Според предложената промяна въвеждането на този ключов етап може да се премести от второто към четвъртото искане за плащане. Вторият ключов етап е свързан с това този орган за започне да действа. Искането е това да бъде преместено от третото към петото плащане", каза Мачей Берестецки, говорител на ЕК.

Той посочи, че България вече е предприела надеждни стъпки, за да гарантира изпълнението на тези ключови етапи.

"На 16 април служебното правителство одобри преработен законопроект за Антикорупционната комисия, който би могъл да реши въпроса със спрените средства. Това, което ние сега ще направим, е да оценим промените, предложени в българския План за възстановяване и да изготвим решение за тях, по което да се произнесе Съветът", добави говорителят на ЕК.

Източник: БНТ    
План за възстановяване Европейска комисия
Последвайте ни
Тежка верижна катастрофа на AM

Тежка верижна катастрофа на AM "Тракия"

Ген. Златко Златев: Румен Радев пое отговорност за спасителна операция

Ген. Златко Zlatев: Румен Радев пое отговорност за спасителна операция

Откриха мъртъв топ мениджър в Русия

Откриха мъртъв топ мениджър в Русия

Говорителят на Белия дом: Ще има изстрели тази нощ

Говорителят на Белия дом: Ще има изстрели тази нощ

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 5 дни
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 5 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 5 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

СГП разследва съдия от ВАС за злоупотреба със служебно положение

СГП разследва съдия от ВАС за злоупотреба със служебно положение

България Преди 30 минути

В рамките на досъдебното производство ще бъде назначена комплексна експертиза

В киберзащитата най-съществената роля е на екипа, който внедрява технологиите

В киберзащитата най-съществената роля е на екипа, който внедрява технологиите

Любопитно Преди 52 минути

Според директора “Корпоративни продажби” във Vivacom Никола Гечев отношението към киберсигурността се променя в последните поне 5 години, но от началото на тази година разговорите се развиват много по-интензивно

56-годишната Дженифър Лопес изуми с тяло, показа „стоманена“ коремна преса

56-годишната Дженифър Лопес изуми с тяло, показа „стоманена“ коремна преса

Любопитно Преди 2 часа

Дженифър Лопес изуми феновете със стоманена коремна преса и призна, че след развода с Бен Афлек се намира в своята „щастлива ера“. Звездата заложи на година почивка и дисциплина, за да се почувства за първи път истински свободна и уверена

Не яжте това! Експерти посочиха най-опасната храна в света

Не яжте това! Експерти посочиха най-опасната храна в света

Любопитно Преди 2 часа

Сутрин повечето хора нямат време да приготвят подходяща закуска, така че често избират бързи варианти – включително зърнени храни и плодов сок

„Дойдоха в две малки кутии, като за обувки“: Изповедта на вдовицата от подводницата „Титан“

Свят Преди 2 часа

Три години след трагедията Кристин Давуд разказва за деветте месеца чакане, отказа да приеме „смесено ДНК“ и защо е избрала да не мрази Стоктън Ръш, за да не му дава власт над живота си

Блъснат отзад автомобил удари майка и дете в Ямбол

Блъснат отзад автомобил удари майка и дете в Ямбол

България Преди 3 часа

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьорите са отрицателни

Емоционален срив на Бродуей: Меган Ди Сталиън избухна в сълзи след раздялата с Клей Томпсън

Емоционален срив на Бродуей: Меган Ди Сталиън избухна в сълзи след раздялата с Клей Томпсън

Любопитно Преди 3 часа

Меган Ди Сталиън се разплака на сцената на Бродуей след раздялата си с НБА звездата Клей Томпсън. Певицата обвини спортиста в изневяра и емоционален срив, слагайки край на едногодишната им връзка пред очите на милиони фенове в социалните мрежи

Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

България Преди 3 часа

Тя е обвинена в укриване на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 г.

Златният стандарт в развитието на детето: Ключовите етапи, които не бива да прескачаме

Златният стандарт в развитието на детето: Ключовите етапи, които не бива да прескачаме

Любопитно Преди 3 часа

Защо пълзенето е най-добрата „фитнес тренировка“ за бебето и какви са рисковете от твърде ранното изправяне

Скок в цената на хляба в Хасковско заради скъпите горива

Скок в цената на хляба в Хасковско заради скъпите горива

България Преди 4 часа

Един от най-евтините видове хляб вече се продава за 95 евроцента

Четири нови случая на морбили са регистрирани в Ловешко

Четири нови случая на морбили са регистрирани в Ловешко

България Преди 4 часа

Два от тях са от Ловеч, а другите два - от луковитското с. Бежаново

Камион блъсна 13-годишен велосипедист в Троян

Камион блъсна 13-годишен велосипедист в Троян

България Преди 4 часа

Пробата за алкохол на шофьора на товарния автомобил е отрицателна

Международните наблюдатели на изборите поздравиха ЦИК за организацията

Международните наблюдатели на изборите поздравиха ЦИК за организацията

България Преди 4 часа

ПП-ДБ обсъжда Андрей Гюров за кандидат за президент

ПП-ДБ обсъжда Андрей Гюров за кандидат за президент

България Преди 4 часа

"Той в момента е министър-председател и каза, че все още трябва да мине време, за да реши", заяви Николай Денков

Историята на Лина Медина - перуанка, която роди дете на 5-годишна възраст

Историята на Лина Медина - перуанка, която роди дете на 5-годишна възраст

Любопитно Преди 4 часа

През 1939 г. светът е шокиран от случая на 5-годишната Лина Медина, която ражда здрав син. Херардо Медина израства, вярвайки, че Лина е негова сестра, докато на 10 години не научава болезнената истина за своето раждане и загадъчния си произход

Нов документ задълбочава съмненията за връзки между Юлиян Янков - Картофа и Светлозар Лазаров

Нов документ задълбочава съмненията за връзки между Юлиян Янков - Картофа и Светлозар Лазаров

България Преди 4 часа

Антикорупционният фонд разполага с договор за замяна на моторни превозни средства, свързани с двете лица

Всичко от днес

От мрежата

