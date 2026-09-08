Още един непълнолетен, обвиняем за убийството на Младежкия хълм, иска на свобода

О ще един от непълнолетните, задържани по случая с убийството на Младежкия хълм в Пловдив, иска да бъде освободен от ареста.
Единият от непълнолетните, задържани за убийството на Георги Кузев, обжалва ареста си
Във вторник Окръжният съд в Пловдив трябва да реши дали да възстанови срока за обжалване на мярката му за неотклонение. Става дума за 17-годишния младеж, който е сред последните трима задържани по случая, предава БНР.
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На предишното заседание, на което Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 15-годишния младеж, също обвинен за тежкото престъпление, стана ясно, че адвокатите са пропуснали срока за обжалване на задържането под стража на 17-годишния.
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Сега Окръжният съд трябва да прецени дали има основания срокът да бъде възстановен и жалбата му да бъде допусната за разглеждане от втора инстанция.
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Ако съдът уважи искането, мярката за неотклонение на 17-годишния ще бъде разгледана от Апелативния съд в Пловдив.
Според прокуратурата събраните до момента доказателства - видеозаписи, свидетелски показания и експертизи, сочат, че и тримата последно задържани са участвали в побоя над Георги Кузев.
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Разследването по случая продължава.