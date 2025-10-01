Кьовеши разясни мотивите за отстраняването на Теодора Георгиева

С ъюзът на съдиите в България получи отговор от европейския главен прокурор г-жа Лаура Кьовеши на писмото от 02.04.2025 г., в което Управителният съвет на организацията призова Европейската прокуратура да представи информация за основанията за образуваната тогава административна преписка по отношение на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, както за принципите, на които в рамките на преписката ще се оценяват разпространените видеозаписи на предполагаема среща между г-жа Георгиева и Петьо Петров - Еврото в процеса на подбор на български представител в Европейската прокуратура, предава NOVA.

В отговора на европейския главен прокурор се посочва, че въз основа на събраните в хода на административната преписка данни, срещу българския европейски прокурор Теодора Георгиева е било образувано дисциплинарно производство, до чието приключване тя е отстранена от заеманата длъжност. Изтъква се и че тази мярка - отстраняване от длъжност - е взета, предвид сериозността на евентуалното нарушение, за защита на основните ценности на Европейската прокуратура и институционалната му репутация, както и за гарантиране на ефективността на неговите разследвания. Посочва се и че безспорната независимост е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейските прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата си.

Какво означава дисциплинарното производство срещу българския европрокурор?

Адресати на писмото на УС на ССБ от 2.04.2025 г. бяха и председателят на Народното събрание и Висшият съдебен съвет. Народните представители бяха призовани отново да формират временна комисия, която да се занимае с механизмите за натиск над съдии, прокурори и следователи, за да установи причините за това, участващите лица, свързаните магистрати, и да препоръча съответни действия. Висшият съдебен съвет беше призован, в неговия пленарен състав, да обмисли създаването на съвместна комисия, която да анализира събраните до момента материали в рамките на дейността на двете колегии и да предприеме необходимите действия за установяване на цялостното влияние на групите на Мартин Божанов и Петьо Петров върху представители на

съдебната власт.

Отговори от българските адресати на писмото не получихме. На отправените в писмото призиви не последваха и действия от страна на Народното събрание и Висшия съдебен съвет. Останаха без внимание и отправените преди това с поредица от становища и обръщения от УС на ССБ - от 08.02.2024 г., от 19.02.2024 г., от 16.05.2024 г., от 23.06.2024 г., от 07.01.2025 г., призиви Висшият съдебен съвет и Народното събрание да използват създадените от тях анкетни комисии, за да установят дали съответните станали публично известни групи са използвали средства за компрометиране и натиск върху съдии, прокурори и следователи, кои са били членовете на тези групи и кои други лица и магистрати са подпомагали тази дейност. Не се стигна дори до приемане на окончателен доклад от работата на тези анкетни комисии към Висшия съдебен съвет и три поредни народни събрания. Независимо от събраните писмени материали и проведените изслушвания от Временната комисия към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за проверка съпричастността на съдии по случая „Мартин Божанов – Нотариуса“ и от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не се достигна и до реализиране на дисциплинарна отговорност на магистрати за свързаност с тези групи.

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Изглежда Европейската прокуратура и останалите институции на Европейския съюз ще проявяват активност за изясняване на въпроса могли ли са представители на групи за упражняване на нелегитимно влияние да ръководят процеса на излъчване на български кандидат за европейски прокурор. Този въпрос изглежда е безразличен за българските институции, които в рамките на тази година следва да предложат нови кандидати за заемане на длъжността след изтичането през 2026 г. на мандата на Теодора Георгиева.