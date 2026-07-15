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Край на досадната смяна на часа? САЩ направи историческа стъпка към промяната

Камарата на представителите на САЩ гласува за въвеждането на постоянно лятно часово време, като прие „Закона за защита на слънчевата светлина“ (Sunshine Protection Act) във вторник

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 юли 2026, 14:18
Край на досадната смяна на часа? САЩ направи историческа стъпка към промяната
Източник: iStock/GettyImages

К амарата на представителите на САЩ гласува за въвеждането на постоянно лятно часово време, като прие „Закона за защита на слънчевата светлина“ (Sunshine Protection Act) във вторник.

С 308 срещу 117 гласа членовете и на двете партии одобриха законопроекта, който ще премахне необходимостта американците да сменят часовниците си два пъти годишно и ще постави САЩ под времето, което в момента се спазва между март и ноември – известно като постоянно стандартно време.

Републиканецът Скот Десжарле, който председателстваше гласуването, пусна откъс от песента на „Бийтълс“ Here Comes the Sun на телефона си по време на окончателното преброяване, съобщава Би Би Си (BBC).

Въпросът за промяната на времето получава двупартийна подкрепа от години, като президентът Доналд Тръмп обеща да сложи край на местенето на стрелките, след като се завърне в Белия дом.

Републиканският представител Верн Бюканън от Флорида, който внесе законопроекта през януари 2025 г., заяви във вторник, че смените на часа нарушават графиците „без никаква основателна причина“.

Сега, след като Камарата на представителите прие законодателството, Сенатът може скоро да разгледа своята версия на законопроекта. Републиканецът от Флорида Рик Скот внесе идентичен законопроект, също наречен „Закон за защита на слънчевата светлина“, през януари 2025 г.

От Първата световна война насам САЩ преместват часовниците си напред през лятото, за да имат повече дневна светлина следобед и да пестят електроенергия. Тази промяна е известна като лятно часово време (DST). Часовниците се връщат назад през есента всяка година, за да се премине към стандартното време.

Лятното часово време, което също така помага за пестенето на гориво по време на Първата световна война, е било непопулярно сред фермерите и е отменено след края на войната. То се завръща по време на Втората световна война, а законодателството, стандартизиращо смяната на часа в цялата страна, е прието през 1966 г., въпреки че някои щати, включително Хавай и Аризона, както и американските територии Пуерто Рико и Вирджинските острови, са се отказали от него.

В публикация в социалните мрежи през май Тръмп заяви, че ще „работи много здраво“, за да види приет закон за промяната на времето. „Време е хората да спрат да се притесняват за „часовника“, да не говорим за целия труд и пари, които се харчат за тази нелепа процедура два пъти годишно. Това ще бъде и много хубава ПОБЕДА за Републиканската партия. Вземете я!“, каза той.

Но критиците на постоянното лятно часово време отбелязват, че то би довело до по-тъмни зимни сутрини, което може да направи условията за шофиране по-опасни за тези, които са на път в ранните часове.

Тези, които подкрепят запазването на стандартното (зимно) време, също казват, че има ползи за здравето от наличието на повече светлина сутрин, като например подобрен цикъл на съня.

Само около една трета от страните в света спазват някакъв вид лятно часово време, като огромната част от тях са в Европа, според Изследователския център „Пю“ (Pew Research Center).

В Европа само Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Исландия, Русия и Турция не практикуват лятно часово време. В Африка Египет е единствената нация, която го прилага.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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