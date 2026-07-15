Свят

САЩ току-що удариха Иран

Централното командване на САЩ изстреля прецизни боеприпаси срещу крайбрежни отбранителни системи

Николай Киров Николай Киров

15 юли 2026, 14:57
САЩ току-що удариха Иран
Източник: EPA/БГНЕС

В ъоръжените сили на САЩ съобщиха, че са предприели нова вълна от въздушни удари срещу Иран.

Атаката е започнала в 13:30 ч. иранско време (13:00 ч. българско време), което е необичайнo, тъй като в последно време САЩ нанасяха удари срещу Иран само нощем, за да намалят риска от противовъздушната отбрана за самолетите си.

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток

"Ударите целят да бъдат отслабени още повече военните способности, които иранските въоръжени сили използват при атаки срещу търговското корабоплаване в Ормузкия проток", обявиха от Централното командване на американските въоръжени сили.

Централното командване изстреля прецизни боеприпаси срещу крайбрежни отбранителни системи и места за съхранение и изстрелване на крилати ракети на остров Голям Тунб по време на 90-минутната атака.

Редактор: Николай Киров
САЩ Иран Въздушни удари
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