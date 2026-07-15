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България и Катар обсъдиха нови възможности за развитие на туризма

Съвместни инициативи с туроператори, реклама на България в арабския свят и партньорства в туристическото образование бяха сред акцентите в срещата

Василена Василева Василена Василева

15 юли 2026, 13:30
България и Катар обсъдиха нови възможности за развитие на туризма
Министърът на туризма д-р Илин Димитров предложи организирането на B2B срещи между представители на туристическия сектор от двете държави   
Източник: iStock photos/Getty images

Р азширяване на туристическото сътрудничество между България и Катар, привличане на повече посетители от Близкия изток и развитие на партньорства в сферата на туристическото образование бяха сред основните теми на срещата между министъра на туризма д-р Илин Димитров и посланика на Държавата Катар в България Фахад Ал-Мушайри.

По време на разговора бяха обсъдени конкретни инициативи за популяризирането на България като туристическа дестинация сред катарските граждани и туристическия бизнес.

  • Повече контакти между туроператори

Министър Димитров предложи организирането на B2B срещи между представители на туристическия сектор от двете държави, както и участие на катарски туроператори в туристически изложения и професионални форуми в България.

Сред идеите е и организирането на опознавателни посещения за инфлуенсъри, блогъри и туристически влогъри от Катар, които да представят природните, културните и СПА възможности на страната пред своята аудитория.

  • Акцент върху туристическото образование

По време на срещата министърът представи инициативата за създаване на международен съюз на университетите, които подготвят кадри за туристическия сектор. Учредяването му е планирано за 27 септември – Световния ден на туризма.

Идеята е чрез новата мрежа да се насърчи обменът на студенти, преподаватели и мениджъри, както и споделянето на добри практики между висшите учебни заведения.

  • Катар вижда потенциал в България

Посланик Фахад Ал-Мушайри определи България като привлекателна и разнообразна туристическа дестинация, която предлага добри възможности както за летен и зимен туризъм, така и за културни и кратки уикенд пътувания.

Той подчерта, че една от стъпките за привличане на повече посетители от Катар е предоставянето на повече туристическа информация на арабски език, което би улеснило избора на страната като предпочитана дестинация.

  • Подновяване на двустранното споразумение

Като част от усилията за задълбочаване на партньорството министърът предложи да бъде подновен меморандумът за сътрудничество в областта на туризма между България и Катар.

Развитието на връзките с държавите от Персийския залив е сред приоритетите на Министерството на туризма, тъй като регионът се счита за перспективен пазар с туристи, които проявяват интерес към културен, СПА, уелнес и зимен туризъм и се отличават с висока покупателна способност.

Редактор: Василена Василева
Източник: Министерство на туризма    
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