България и Катар обсъдиха нови възможности за развитие на туризма

Министърът на туризма д-р Илин Димитров предложи организирането на B2B срещи между представители на туристическия сектор от двете държави

Р азширяване на туристическото сътрудничество между България и Катар, привличане на повече посетители от Близкия изток и развитие на партньорства в сферата на туристическото образование бяха сред основните теми на срещата между министъра на туризма д-р Илин Димитров и посланика на Държавата Катар в България Фахад Ал-Мушайри.

По време на разговора бяха обсъдени конкретни инициативи за популяризирането на България като туристическа дестинация сред катарските граждани и туристическия бизнес.

Повече контакти между туроператори

Министър Димитров предложи организирането на B2B срещи между представители на туристическия сектор от двете държави, както и участие на катарски туроператори в туристически изложения и професионални форуми в България.

Сред идеите е и организирането на опознавателни посещения за инфлуенсъри, блогъри и туристически влогъри от Катар, които да представят природните, културните и СПА възможности на страната пред своята аудитория.

Акцент върху туристическото образование

По време на срещата министърът представи инициативата за създаване на международен съюз на университетите, които подготвят кадри за туристическия сектор. Учредяването му е планирано за 27 септември – Световния ден на туризма.

Идеята е чрез новата мрежа да се насърчи обменът на студенти, преподаватели и мениджъри, както и споделянето на добри практики между висшите учебни заведения.

Катар вижда потенциал в България

Посланик Фахад Ал-Мушайри определи България като привлекателна и разнообразна туристическа дестинация, която предлага добри възможности както за летен и зимен туризъм, така и за културни и кратки уикенд пътувания.

Той подчерта, че една от стъпките за привличане на повече посетители от Катар е предоставянето на повече туристическа информация на арабски език, което би улеснило избора на страната като предпочитана дестинация.

Подновяване на двустранното споразумение

Като част от усилията за задълбочаване на партньорството министърът предложи да бъде подновен меморандумът за сътрудничество в областта на туризма между България и Катар.

Развитието на връзките с държавите от Персийския залив е сред приоритетите на Министерството на туризма, тъй като регионът се счита за перспективен пазар с туристи, които проявяват интерес към културен, СПА, уелнес и зимен туризъм и се отличават с висока покупателна способност.