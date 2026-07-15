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„Холанд вече е перуанец“: Стотици бебета в Перу бяха кръстени на норвежкия голмайстор

Невероятен фурор в Перу! Местните власти отчетоха бум на бебета, кръстени на норвежката суперзвезда Ерлинг Холанд, след като нападателят елиминира Бразилия на Световното първенство

15 юли 2026, 13:43
„Холанд вече е перуанец“: Стотици бебета в Перу бяха кръстени на норвежкия голмайстор
Източник: Getty

П еру се намира на повече от 10 000 километра разстояние от студения Осло, но великата игра за пореден път доказа, че няма граници. Преди драматичния четвъртфинал на Норвегия срещу Англия на Световното първенство, един изключително забавен социален феномен обиколи световните медии – стотици щастливи перуански родители започнаха масово да кръщават новородените си деца на норвежкия супернападател Ерлинг Холанд.

Кръстиха новородено момиче на Ерлинг Холанд

Според официалните данни, разпространени от Националния регистър за идентификация и гражданско състояние на Перу (RENIEC), страната е обхваната от невиждана „Холанд мания“.

Властите потвърдиха, че 468 новородени са били регистрирани с първо име „Холанд“ (използвайки фамилията на футболиста като собствено име). В допълнение, други 91 бебета официално носят пълното име „Ерлинг Холанд“. Така в Южна Америка вече расте едно съвсем ново поколение от адаши на 25-годишната голова машина.

Световното първенство отпуши лудостта

Причината за този културен бум е феноменалното представяне на Норвегия по терените на Мондиала. Въпреки че скандинавците отпаднаха на четвъртфинала след оспорвана загуба с 1:2 от Англия, Холанд буквално взриви турнира.

Звездата на Манчестър Сити прегази съперниците си, нанизвайки 7 гола в рамките на само 4 мача. Неговият голям бенефис беше на 1/8-финалите, когато с два негови гола Норвегия сензационно елиминира южноамериканския колос Бразилия – подвиг, който моментално спечели сърцата на феновете в Перу.

Говорителят на перуанския регистър Иван Торес обясни пред местната телевизия Panamericana, че пикът на имената е регистриран в момента, в който Норвегия е преминала груповата фаза.

„Различни футболни звезди служат за вдъхновение на перуанците да регистрират децата си с тези имена“, обясни Торес и с усмивка добави: „След всичко това можем да кажем, че Холанд вече е и перуанец“.

Традицията на Острова на футбола

За външния свят това може да изглежда странно, но в Перу кръщаването на деца на известни футболисти е дълбоко вкоренена традиция. Базата данни на регистъра показва, че Холанд просто се присъединява към един много ексклузивен клуб от футболни величия, чиито имена вече носят хиляди перуански деца.

Ето как изглежда класацията на футболните вдъхновения в Перу:

  • Неймар – абсолютният рекордьор в страната с внушителните 33 809 деца, кръстени на него;
  • Лионел Меси – името на аржентинския гений носят 3 402 малчугани (като 292 от тях са записани с пълното име Лионел Меси);
  • Ламин Ямал – младата испанска сензация вече има 1 241 съименници в Перу;
  • Кристиано Роналдо – португалската легенда е вдъхновила имената на 1 185 малки перуанчета.

Световното първенство през 2026 г. очевидно е пленило въображението на местните фенове и сега стотици малки перуанчета ще израснат с наследството и името на русия норвежки стрелец.

Източник: The Sunday Guardian    
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