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България влиза в европейски проект за работници, застрашени от безработица

Близо 1000 души от автомобилната индустрия ще получат обучение и възможност да преминат към професии с по-добри перспективи

Маргарита Костадинова

15 юли 2026, 14:10
България влиза в европейски проект за работници, застрашени от безработица
Европейската комисия стартира шест пилотни проекта за преквалификация на работници от автомобилната индустрия, застрашени от загуба на работа.   
Източник: istock

България се включва в европейска инициатива за преквалификация на работници от автомобилната промишленост, чиито работни места са застрашени от промените в сектора.

Европейската комисия обяви началото на шест пилотни проекта по инициативата „Гаранция за уменията“. Те разполагат с общ бюджет от 14,5 млн. евро и трябва да подпомогнат близо 1000 работници в Европа чрез обучение на работното място и насочване към сектори с потенциал за растеж.

Българското участие е чрез Русенската търговско-индустриална камара

Проектите ще се изпълняват от партньори в Австрия, Белгия, България, Кипър, Германия, Гърция, Италия, Полша, Румъния и Словакия.

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България участва чрез Русенската търговско-индустриална камара, която е партньор в проекта DEMANDS-AUTO. Проектът се координира от италианската организация Training 2000.

От обявената информация не става ясно колко работници конкретно от България ще бъдат включени. Числото от близо 1000 души се отнася за всички шест проекта в Европа, а не само за българското участие.

Обучение, преди човек да остане без работа

Основната идея е работниците да получат нови умения, преди да загубят работните си места, вместо помощта да започва едва след като вече са останали безработни.

Ще се изпробват модели за по-лесно преминаване от една работа към друга чрез сътрудничество между работодатели, обучителни организации и публични институции.

Проектите трябва да установят:

  • от какви умения се нуждаят работниците;
  • как обучението да бъде съобразено с конкретните свободни позиции;
  • как хората да бъдат насочвани към бързоразвиващи се и стратегически отрасли;
  • кои подходи дават най-добри резултати за различните групи служители.

Защо автомобилният сектор е във фокуса

Автомобилната индустрия преминава през сериозна промяна заради електрификацията, автоматизацията и навлизането на нови производствени технологии. Това променя търсените професии и поставя част от традиционните работни места под риск.

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Затова пилотните проекти няма да се ограничават до обикновени курсове. Целта е обучението да бъде свързано с реални възможности за работа в отрасли, които търсят служители и имат потенциал да се развиват.

Резултатите от шестте проекта ще бъдат използвани при разработването на бъдеща Европейска гаранция за уменията, която се предвижда да стане част от Европейския фонд за конкурентоспособност през следващия бюджетен период на ЕС.

Редактор: Маргарита Костадинова
Преквалификация Автомобилна промишленост Гаранция за уменията Европейски проекти България
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